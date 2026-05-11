Το τρομακτικό βίντεο από το δυστύχημα με τον πεζό που σκοτώθηκε από αεροπλάνο σε διάδρομο απογείωσης στο Ντένβερ

Τη στιγμή του δυστυχήματος σε αεροδρόμιο στο Ντένβερ όταν αεροπλάνο παρέσυρε ένα άτομο που περπατούσε στον διάδρομο απογείωσης κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.Στο βίντεο φαίνεται το θύμα της τραγωδίας να περπατάει με αργό ρυθμό στον διάδρομο απογείωσης του αεροδρομίου του Ντένβερ και να βρίσκεται σχεδόν σε ευθεία γραμμή με τον έναν από τους κινητήρες του αεροπλάνου που τελικά τον σκότωσε.Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου δύο λεπτά αφότου το - ακόμα αγνώστων στοιχείων - άτομο πήδηξε τον φράχτη, με το αεροπλάνο να κινείται με 230 χλμ/ώρα τη στιγμή της τραγωδίας.Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αεροδρόμιο στο Κολοράντο όταν το άτομο παρασύρθηκε από αεροσκάφος Airbus A321neo της Frontier Airlines που ήταν σε διαδικασία απογείωσης.Σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας , ο πιλότος ενημερώνει τον πύργο ελέγχου λέγοντας: «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά στον κινητήρα», περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση.Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το προσωπικό εδάφους επιβεβαίωνε το μέγεθος της τραγωδίας, αναφέροντας ότι «υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα στον διάδρομο», ενώ έκανε λόγο για πιθανό χτύπημα ατόμου από το αεροσκάφος.Επιβάτης της πτήσης, ο Μοχάμεντ Χασάν, περιέγραψε τις στιγμές πανικού μέσα στο αεροσκάφος. «Ειλικρινά, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Ήμουν στην πτήση και κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα», είπε.Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι οι επιβάτες παρέμειναν για περίπου τρία λεπτά μέσα στο αεροσκάφος πριν ξεκινήσει η εκκένωση, ενώ υποστήριξε πως πολλοί εισέπνευσαν καπνό και αναθυμιάσεις.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν επιβάτες –ανάμεσά τους και παιδιά– να αποχωρούν από το αεροσκάφος μέσω των φουσκωτών τσουληθρών έκτακτης ανάγκης. Συνολικά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και οι 224 επιβάτες καθώς και τα επτά μέλη του πληρώματος.







Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής. Οι υπόλοιποι επιβάτες οδηγήθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό και αργότερα επιβιβάστηκαν σε άλλη πτήση της εταιρείας