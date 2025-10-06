Μας πήρε το ποτάμι: Σε αδιέξοδο ο Μακρόν, βγήκε βόλτα στον Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνί - Δείτε βίντεο
Αποκλειστικά από τον χώρο της αντιπολίτευσης πλέον τα πρόσωπα που είναι διαθέσιμα για την πρωθυπουργία στη Γαλλία
Ένα βίντεο με τον Εμανουέλ Μακρόν να βηματίζει σκεπτικός στον Σηκουάνα, λίγο μετά την αποδοχή παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί από το πρωθυπουργικό θώκο της Γαλλίας.
Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης προτάσσουν τις εικόνες αυτές ως ενδεικτικές του αδιεξόδου στο οποίο φαίνεται πως βρίσκεται και ο ίδιος, με τα διαθέσιμα πρόσωπα για την θέση του πρωθυπουργού να προέρχονται, πλέον, αποκλειστικά από την αντιπολίτευση και τον κίνδυνο να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας σε βάρος του, η οποία θα έχει βάσιμες πιθανότητες να περάσει αυτή τη φορά.
Δείτε το βίντεο
🔴 ALERTE INFO | Macron a été vu MARCHER TOTALEMENT SEUL, alors que sa situation politique est totalement désespérée suite à la démission de LECORNU et l'implosion du socle commun. 🧨— SIRÈNES (@SirenesFR) October 6, 2025
Lapsus symbolique ?pic.twitter.com/YOY9WbjPW7
