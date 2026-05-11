Αλέξανδρος Εξάρχου (AKTOR): Κλειδώνουν για αρχή 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG για τη ΝΑ Ευρώπη
Αλέξανδρος Εξάρχου (AKTOR): Κλειδώνουν για αρχή 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG για τη ΝΑ Ευρώπη
Τι δηλώνει στο «business stories» ο CEO του Ομίλου AKTOR για το εθνικό κεφάλαιο της Αtlantic, τον νέο αγωγό για την Αλβανία και τον στόχο για 8-10 bcm από το κενό του ρωσικού αερίου
Από θεωρητικό ενεργειακό σχέδιο, ο Kάθετος Διάδρομος εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά στοιχήματα της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Οι πρώτες συμφωνίες LNG, οι δεσμευμένες ποσότητες φυσικού αερίου και η συζήτηση για νέες υποδομές δημιουργούν πλέον μια πραγματική εμπορική βάση, με τον Ομιλο ΑKTOR να εκτιμά ότι μετά το 2030 μπορεί να αποφέρει έσοδα έως και 2,5 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία βλέπει τις παραχωρήσεις και τις ΣΔΙΤ ως τη νέα στρατηγική κατεύθυνση ανάπτυξης για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, πραγματοποιώντας due diligence σε ώριμα assets εκτός Ελλάδας, ενώ στον τομέα των ΑΠΕ, που βάζει ως στόχο τον υπερδιπλασιασμό της δυναμικής της έως το 2030, προειδοποιεί για τον κίνδυνο δημιουργίας νέας γενιάς κόκκινων δανείων λόγω των αυξανόμενων περικοπών παραγωγής και της έλλειψης αποθήκευσης ενέργειας.
Η εικόνα του Vertical Corridor, όπως περιγράφει ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, σε συνέντευξή του στο «business stories», αλλάζει πλέον ουσιαστικά: «Μέχρι πριν από λίγο καιρό μιλούσαμε για ένα concept. Τώρα oι γεωπολιτικές επιδιώξεις έχουν πάει ένα σημαντικό βήμα παρακάτω το έργο, καθώς υπάρχουν συμφωνίες και μια πραγματική βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί ο ενεργειακός διάδρομος».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι πρώτες συμφωνίες LNG, οι δεσμευμένες ποσότητες φυσικού αερίου και η συζήτηση για νέες υποδομές δημιουργούν πλέον μια πραγματική εμπορική βάση, με τον Ομιλο ΑKTOR να εκτιμά ότι μετά το 2030 μπορεί να αποφέρει έσοδα έως και 2,5 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία βλέπει τις παραχωρήσεις και τις ΣΔΙΤ ως τη νέα στρατηγική κατεύθυνση ανάπτυξης για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, πραγματοποιώντας due diligence σε ώριμα assets εκτός Ελλάδας, ενώ στον τομέα των ΑΠΕ, που βάζει ως στόχο τον υπερδιπλασιασμό της δυναμικής της έως το 2030, προειδοποιεί για τον κίνδυνο δημιουργίας νέας γενιάς κόκκινων δανείων λόγω των αυξανόμενων περικοπών παραγωγής και της έλλειψης αποθήκευσης ενέργειας.
Η εικόνα του Vertical Corridor, όπως περιγράφει ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, σε συνέντευξή του στο «business stories», αλλάζει πλέον ουσιαστικά: «Μέχρι πριν από λίγο καιρό μιλούσαμε για ένα concept. Τώρα oι γεωπολιτικές επιδιώξεις έχουν πάει ένα σημαντικό βήμα παρακάτω το έργο, καθώς υπάρχουν συμφωνίες και μια πραγματική βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί ο ενεργειακός διάδρομος».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα