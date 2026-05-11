Στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα: Το σενάριο για κάλπες την 27η Σεπτεμβρίου
Στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα: Το σενάριο για κάλπες την 27η Σεπτεμβρίου
Ο Μητσοτάκης «ανάβει τις μηχανές» της ΝΔ με το βλέμμα στο Συνέδριο - Το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Χάρι Τρούμαν συνήθιζε να λέει μια φράση: «Αν δεν αντέχεις τη ζέστη, βγες από την κουζίνα». Αυτή τη φράση χρησιμοποίησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο φινάλε της εξάωρης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ την περασμένη Πέμπτη. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, προς υπουργούς και βουλευτές, ότι όλοι πρέπει να ανεβάσουν ταχύτητα στην προσπάθεια που γίνεται να πετύχει η Νέα Δημοκρατία τρίτη θητεία, με μια ακόμη εκλογική νίκη.
Και εκεί που θα μπορούσε να έχει μείνει στη ρήση του Τρούμαν, ο κ. Μητσοτάκης επιστράτευσε και έναν χρησμό, ως άλλη «γαλάζια» Πυθία. Ερωτηθείς από τον αγωνιούντα βουλευτή Δωδεκανήσων Βασίλη Υψηλάντη στο πλαίσιο συζήτησης για μια νέα συνεδρίαση της Κ.Ο. τον Ιούλιο πριν τη ΔΕΘ, αν οι εκλογές θα γίνουν μετά την Έκθεση, ο κ. Μητσοτάκης μόρφασε ελαφρώς και είπε σιβυλλικα: «Μετά τη ΔΕΘ εκλογές!».
Τι σημαίνει αυτή η φράση του κ. Μητσοτάκη; Αν δεν γνωρίζει κανείς το παρασκήνιο τίποτα το ιδιαίτερο, πέρα από το ότι το καλοκαίρι δεν θα είναι εκλογικό. Όμως η συζήτηση δεν γίνεται σε ουδέτερο έδαφος. Την περασμένη Δευτέρα η στήλη Dark Room αποκάλυψε μια συζήτηση που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβλεπε συνεργάτες του και υπουργούς παρά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Σε αυτές τις συσκέψεις έπεσε στο τραπέζι το σενάριο διενέργειας εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου, την τελευταία Κυριακή του μήνα. Ο κ. Μητσοτάκης το άκουσε και το στάθμισε, βεβαίως δεν το υιοθέτησε. Όμως το σενάριο κυκλοφόρησε και συζητήθηκε ευρέως μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών.
Ίσως ήταν και ένας βασικός λόγος για τον οποίον το επαπειλούμενο «αντάρτικο» στην Κοινοβουλευτική Ομάδα έμεινε στα χαρτιά. «Οι βουλευτές της ΝΔ είναι ρεαλιστές και έχουν ένστικτο αυτοσυντήρησης. Δεν δημιουργούν ουσιαστικό πρόβλημα πυροβολώντας τα πόδια τους, αν δεν αισθάνονται ότι η κυβέρνηση έχει ημερομηνία λήξης. Και εδώ δεν το αισθάνονται», υπογραμμίζει στο "ΘΕΜΑ" πρόσωπο που συνομιλεί τακτικά με τον πρωθυπουργό και γνωρίζει καλά την κομματική ανθρωπογεωγραφία. Άλλωστε, η ΝΔ σε όλες τις μετρήσεις και παρά τη φθορά της σκανδαλολογίας παραμένει μακράν του δεύτερου στην περιοχή του 30%.
Πολλοί επίσης πιστεύουν ότι η πληροφορία «αποχαρακτηρίστηκε» και για έναν πρόσθετο λόγο: να δημιουργηθεί μια αίσθηση επείγοντος στον κομματικό μηχανισμό ότι κάτι μπορεί και να επίκειται. Ο κ. Μητσοτάκης το είπε και το Σάββατο από το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. «Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας για μια ισχυρή Ελλάδα», τόνισε δίνοντας στους παρόντες να καταλάβουν ότι πρέπει να ανεβάσουν ταχύτητα. Κοινώς, άμα οι εκλογές είναι σε τέσσερις μήνες από τώρα, ποιος ενδιαφέρεται να πάρει το καριοφίλι εσωκομματικά;
Σε αυτόν τον σχεδιασμό, η ΔΕΘ λειτουργεί ως εφαλτήριο και ως διακύβευμα: είναι βατήρας για την εκκίνηση μιας προεκλογικής περιόδου, αλλά και ένα μήνυμα προς τους πολίτες ότι, αν τους ενδιαφέρει αυτό που παρουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης να γίνει πράξη, αυτό περνά μέσα από την κυβερνώσα ΝΔ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φετινή ΔΕΘ θα είναι η «ΔΕΘ της αγοράς», δηλαδή ένα πακέτο εστιασμένο στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες και ευρύτερα στη μεσαία τάξη. Άλλωστε και ο έμπειρος δημοσκόπος, ο διευθύνων σύμβουλος της MARC Θωμάς Γεράκης, επεσήμανε την περασμένη Παρασκευή στο Direct του protothema.gr ότι τρία πρέπει να είναι τα βασικά target groups προκειμένου να επαναπροσεγγίσει κοινά που την ψήφισαν: οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ευρύτερα η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι νέοι.
Και εκεί που θα μπορούσε να έχει μείνει στη ρήση του Τρούμαν, ο κ. Μητσοτάκης επιστράτευσε και έναν χρησμό, ως άλλη «γαλάζια» Πυθία. Ερωτηθείς από τον αγωνιούντα βουλευτή Δωδεκανήσων Βασίλη Υψηλάντη στο πλαίσιο συζήτησης για μια νέα συνεδρίαση της Κ.Ο. τον Ιούλιο πριν τη ΔΕΘ, αν οι εκλογές θα γίνουν μετά την Έκθεση, ο κ. Μητσοτάκης μόρφασε ελαφρώς και είπε σιβυλλικα: «Μετά τη ΔΕΘ εκλογές!».
Τι σημαίνει αυτή η φράση του κ. Μητσοτάκη; Αν δεν γνωρίζει κανείς το παρασκήνιο τίποτα το ιδιαίτερο, πέρα από το ότι το καλοκαίρι δεν θα είναι εκλογικό. Όμως η συζήτηση δεν γίνεται σε ουδέτερο έδαφος. Την περασμένη Δευτέρα η στήλη Dark Room αποκάλυψε μια συζήτηση που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβλεπε συνεργάτες του και υπουργούς παρά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Σε αυτές τις συσκέψεις έπεσε στο τραπέζι το σενάριο διενέργειας εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου, την τελευταία Κυριακή του μήνα. Ο κ. Μητσοτάκης το άκουσε και το στάθμισε, βεβαίως δεν το υιοθέτησε. Όμως το σενάριο κυκλοφόρησε και συζητήθηκε ευρέως μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών.
Ίσως ήταν και ένας βασικός λόγος για τον οποίον το επαπειλούμενο «αντάρτικο» στην Κοινοβουλευτική Ομάδα έμεινε στα χαρτιά. «Οι βουλευτές της ΝΔ είναι ρεαλιστές και έχουν ένστικτο αυτοσυντήρησης. Δεν δημιουργούν ουσιαστικό πρόβλημα πυροβολώντας τα πόδια τους, αν δεν αισθάνονται ότι η κυβέρνηση έχει ημερομηνία λήξης. Και εδώ δεν το αισθάνονται», υπογραμμίζει στο "ΘΕΜΑ" πρόσωπο που συνομιλεί τακτικά με τον πρωθυπουργό και γνωρίζει καλά την κομματική ανθρωπογεωγραφία. Άλλωστε, η ΝΔ σε όλες τις μετρήσεις και παρά τη φθορά της σκανδαλολογίας παραμένει μακράν του δεύτερου στην περιοχή του 30%.
Πολλοί επίσης πιστεύουν ότι η πληροφορία «αποχαρακτηρίστηκε» και για έναν πρόσθετο λόγο: να δημιουργηθεί μια αίσθηση επείγοντος στον κομματικό μηχανισμό ότι κάτι μπορεί και να επίκειται. Ο κ. Μητσοτάκης το είπε και το Σάββατο από το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. «Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, ανάβουμε τις μηχανές εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας για μια ισχυρή Ελλάδα», τόνισε δίνοντας στους παρόντες να καταλάβουν ότι πρέπει να ανεβάσουν ταχύτητα. Κοινώς, άμα οι εκλογές είναι σε τέσσερις μήνες από τώρα, ποιος ενδιαφέρεται να πάρει το καριοφίλι εσωκομματικά;
@protothema.gr Μητσοτάκης: Η νίκη ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη, ανάβουμε τώρα τις μηχανές της ΝΔ για μία ισχυρή Ελλάδα #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Οι σκέψεις και οι αποφάσειςΠέρα από όλες τις αναλύσεις όμως υπάρχουν τα γεγονότα. Η συζήτηση έγινε ενώπιον του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Μητσοτάκης την άκουσε και δεν την απέρριψε. Δεν έχει υιοθετήσει βεβαίως την εισήγηση και μπορεί να μην το κάνει, οι θιασώτες του Σεπτεμβρίου όμως έχουν μια επιχειρηματολογία που, αν μη τι άλλο, δεν ακούγεται παράλογη. Σύμφωνα με αυτό το αφήγημα, αν το καλοκαίρι πάει καλά, δεν υπάρχουν μεγάλες φωτιές και ο τουρισμός έχει αποδώσει ικανοποιητικά με βάση τις γεωπολιτικές προκλήσεις, τότε ανοίγεται ένας διάδρομος για το φθινόπωρο.
Σε αυτόν τον σχεδιασμό, η ΔΕΘ λειτουργεί ως εφαλτήριο και ως διακύβευμα: είναι βατήρας για την εκκίνηση μιας προεκλογικής περιόδου, αλλά και ένα μήνυμα προς τους πολίτες ότι, αν τους ενδιαφέρει αυτό που παρουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης να γίνει πράξη, αυτό περνά μέσα από την κυβερνώσα ΝΔ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φετινή ΔΕΘ θα είναι η «ΔΕΘ της αγοράς», δηλαδή ένα πακέτο εστιασμένο στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες και ευρύτερα στη μεσαία τάξη. Άλλωστε και ο έμπειρος δημοσκόπος, ο διευθύνων σύμβουλος της MARC Θωμάς Γεράκης, επεσήμανε την περασμένη Παρασκευή στο Direct του protothema.gr ότι τρία πρέπει να είναι τα βασικά target groups προκειμένου να επαναπροσεγγίσει κοινά που την ψήφισαν: οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ευρύτερα η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι νέοι.
@protothema.gr ❗ Γεράκης στο protothema: Η ΝΔ πρέπει να μιλήσει σε όσους την ψήφισαν το 2023 ▪️ Το εκλογικό σκηνικό που διαμορφώνεται καταγράφει στο Direct ο διευθύνων σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης. Μιλώντας στον Γιώργο Ευγενίδη, αναλύει τη σημασία του πολέμου για την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα, τις τάσεις και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας για ΝΔ, αλλά και τα νέα δεδομένα από τα κόμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού. @gevgenidis #protothema #news #direct #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει σε αυτό το σενάριο ένα ισχυρό επιχείρημα: όλα τα προηγούμενα χρόνια τα μέτρα της ΔΕΘ νομοθετήθηκαν και έγιναν πράξη, συνεπώς, αν ψηφιστεί ξανά, τότε και αυτό το πακέτο που δεν θα είναι διόλου αμελητέο, θα υλοποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, γαία περί μειχθήτω!
Το σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο έχει και άλλα επιχειρήματα που το συνοδεύουν. Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου δεν θα έχουν καταγραφεί πλήρως, παρά την προοδευτική αύξηση του πληθωρισμού. Επίσης, επειδή δεν είναι διόλου απίθανο να απαιτηθούν δεύτερες εκλογές, παρέχεται άπλετος χρόνος, χωρίς να διακινδυνεύεται εμπλοκή με την ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. που ξεκινά την 1η Ιουλίου του 2027.
Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει μετακινηθεί ουσιαστικά από τον σχεδιασμό να πάει σε εκλογές την άνοιξη του 2027, αν και θέλει να έχει τις επιλογές ανοιχτές και μετρημένες. Πολλοί εκτιμούν ότι, εφόσον μπορέσει και δεν υπάρξουν μείζονες αναταράξεις, θα εξαντλήσει τον χρόνο με όλα τα ρίσκα που αυτό μπορεί να περιλαμβάνει-ιδίως για τη σώρευση φθοράς.
Με δεδομένο όμως ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα κύλησε ανέφελα, αρκετοί εκτιμούν ότι και το Συνέδριο δεν θα εξελιχθεί σε «ναρκοπέδιο», καθώς ο κομματικός μηχανισμός παραμένει σε ελεγχόμενη κατάσταση. Ακόμα και στην περίφημη »«μάχη» για τα κουπόνια που αφορούν τις υποψηφιότητες για την Πολιτική Επιτροπή, τα πράγματα μοιάζουν χωρίς εντάσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης που διατηρεί δυνάμεις στον κομματικό μηχανισμό είναι σε ανοιχτή γραμμή με το πρωθυπουργικό επιτελείο και «δεν θα δημιουργήσει προβλήματα», στηρίζοντας την κομματική ηγεσία αταλάντευτα.
Μόνη παραφωνία θα είναι η απουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες έλαβε και τυπικά την πρόσκληση που απευθύνεται στους πρώην προέδρους, αλλά δεν προτίθεται να πάει, επιβεβαιώνοντας την ψυχική του απόσταση από την κομματική ηγεσία. Άλλωστε ο κ. Καραμανλής όλο το τελευταίο διάστημα πορεύεται περισσότερο ως «ντουέτο» με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος λέγεται ότι ανεβάζει ρυθμούς για τη δημιουργία κόμματος σε χρόνο πιο κοντινό ως προς τις εκλογές.
Ένα βασικό ζήτημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να καλύψει τη θέση του γραμματέα του κόμματος που είναι νευραλγική στην πορεία προς τις κάλπες. Κατά πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης έχει καταλήξει στην ανάγκη το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση να είναι βουλευτής, με μακρά κομματική διαδρομή. Αν προέρχεται από περιφέρεια με «εύκολο» σταυρό, τόσο το καλύτερο, αν και αυτό δεν είναι κανόνας.
Κατά πληροφορίες έχει διαμορφωθεί μια shortlist που περιλαμβάνει στελέχη όπως ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης ή ο Γιώργος Στύλιος, από την οποία ο κ. Μητσοτάκης θα επιλέξει. Αυτό μπορεί να συμβεί στο συνέδριο, αλλά δεν είναι νομοτελειακό, καθώς η Πολιτική Επιτροπή θα συγκληθεί σε δεύτερο χρόνο μετά την ανάδειξή της. Ο νέος γραμματέας πάντως ξεκινά με τη δύσκολη άσκηση να πατήσει αμέσως γκάζι, να οργώσει τη χώρα, με πρώτο στοίχημα τη ΔΕΘ που παραδοσιακά λειτουργεί ως οργανωτικό ραντεβού για τον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ.
Το σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο έχει και άλλα επιχειρήματα που το συνοδεύουν. Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου δεν θα έχουν καταγραφεί πλήρως, παρά την προοδευτική αύξηση του πληθωρισμού. Επίσης, επειδή δεν είναι διόλου απίθανο να απαιτηθούν δεύτερες εκλογές, παρέχεται άπλετος χρόνος, χωρίς να διακινδυνεύεται εμπλοκή με την ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. που ξεκινά την 1η Ιουλίου του 2027.
Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει μετακινηθεί ουσιαστικά από τον σχεδιασμό να πάει σε εκλογές την άνοιξη του 2027, αν και θέλει να έχει τις επιλογές ανοιχτές και μετρημένες. Πολλοί εκτιμούν ότι, εφόσον μπορέσει και δεν υπάρξουν μείζονες αναταράξεις, θα εξαντλήσει τον χρόνο με όλα τα ρίσκα που αυτό μπορεί να περιλαμβάνει-ιδίως για τη σώρευση φθοράς.
Το Συνέδριο και ο ΓραμματέαςΓια τη ΝΔ πάντως εκλογές σημαίνουν συσπείρωση δυνάμεων και ένα βασικό ορόσημο είναι αυτό του κομματικού συνεδριου που ανοίγει αυλαία την ερχόμενη Παρασκευή 15 Μαϊου στο Metropolitan Expo. Οι τριήμερες εργασίες που θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ θα έχουν ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών και βουλευτών της ΝΔ με αιχμές, αλλά και προτάσεις ενόψει προεκλογικής περιόδου.
Με δεδομένο όμως ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα κύλησε ανέφελα, αρκετοί εκτιμούν ότι και το Συνέδριο δεν θα εξελιχθεί σε «ναρκοπέδιο», καθώς ο κομματικός μηχανισμός παραμένει σε ελεγχόμενη κατάσταση. Ακόμα και στην περίφημη »«μάχη» για τα κουπόνια που αφορούν τις υποψηφιότητες για την Πολιτική Επιτροπή, τα πράγματα μοιάζουν χωρίς εντάσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης που διατηρεί δυνάμεις στον κομματικό μηχανισμό είναι σε ανοιχτή γραμμή με το πρωθυπουργικό επιτελείο και «δεν θα δημιουργήσει προβλήματα», στηρίζοντας την κομματική ηγεσία αταλάντευτα.
Μόνη παραφωνία θα είναι η απουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες έλαβε και τυπικά την πρόσκληση που απευθύνεται στους πρώην προέδρους, αλλά δεν προτίθεται να πάει, επιβεβαιώνοντας την ψυχική του απόσταση από την κομματική ηγεσία. Άλλωστε ο κ. Καραμανλής όλο το τελευταίο διάστημα πορεύεται περισσότερο ως «ντουέτο» με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος λέγεται ότι ανεβάζει ρυθμούς για τη δημιουργία κόμματος σε χρόνο πιο κοντινό ως προς τις εκλογές.
Ένα βασικό ζήτημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να καλύψει τη θέση του γραμματέα του κόμματος που είναι νευραλγική στην πορεία προς τις κάλπες. Κατά πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης έχει καταλήξει στην ανάγκη το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση να είναι βουλευτής, με μακρά κομματική διαδρομή. Αν προέρχεται από περιφέρεια με «εύκολο» σταυρό, τόσο το καλύτερο, αν και αυτό δεν είναι κανόνας.
Κατά πληροφορίες έχει διαμορφωθεί μια shortlist που περιλαμβάνει στελέχη όπως ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης ή ο Γιώργος Στύλιος, από την οποία ο κ. Μητσοτάκης θα επιλέξει. Αυτό μπορεί να συμβεί στο συνέδριο, αλλά δεν είναι νομοτελειακό, καθώς η Πολιτική Επιτροπή θα συγκληθεί σε δεύτερο χρόνο μετά την ανάδειξή της. Ο νέος γραμματέας πάντως ξεκινά με τη δύσκολη άσκηση να πατήσει αμέσως γκάζι, να οργώσει τη χώρα, με πρώτο στοίχημα τη ΔΕΘ που παραδοσιακά λειτουργεί ως οργανωτικό ραντεβού για τον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα