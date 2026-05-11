Δεκάδες Νιγηριανοί αλιείς αγνοούνται μετά από βομβαρδισμούς στη λίμνη Τσαντ

Πηγές κάνουν λόγο για νεκρούς ψαράδες σε επιχείρηση κατά της Μπόκο Χαράμ – Δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον στρατό του Τσαντ





Η λίμνη Τσαντ, πελώρια έκταση νερού και ελωδών περιοχών στα διοικητικά όρια της Νιγηρίας, του Καμερούν, του Νίγηρα και του Τσαντ, έχει μεταμορφωθεί από το 2009 σε ορμητήριο τζιχαντιστών, μαχητών τόσο της Μπόκο Χαράμ, όσο και του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ).







Κατά την πηγή αυτή, αεροσκάφη του Τσαντ βομβαρδίζουν από την Παρασκευή νησιά στη Λίμνη Τσαντ που διοικητικά είναι έδαφος του Νίγηρα, αλλά ελέγχονται από την Μπόκο Χαράμ, κοντά στα σύνορα. Πρόκειται για επιχείρηση αντιποίνων έπειτα από πρόσφατη επίθεση της Μπόκο Χαράμ εναντίον στρατιωτικών του Τσαντ.



«Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν βαριές απώλειες ανάμεσα στους Νιγηριανούς που ψαρεύουν στην περιοχή με έγκριση της Μπόκο Χαράμ, αφού της κατέβαλαν φόρο», εξήγησε. Τα πλήγματα είχαν στόχο «το απομακρυσμένο νησί Σούβα», στα λιμναία σύνορα της Νιγηρίας, του Νίγηρα και του Τσαντ. «Το Σούβα είναι προπύργιο της Μπόκο Χαράμ και κέντρο αλιείας που προσελκύει ψαράδες από τη Νιγηρία», πρόσθεσε.







«Σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι. Στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν από την πόλη Ντορόν Μπάγκα (...) και από την πολιτεία Ταράμπα (της Νιγηρίας)», είπε ο Αντάμου Χαλάντου, ψαράς από την πόλη Μπάγκα.



«Δεν είναι μυστικό ότι Nιγηριανοί αλιείς πληρώνουν φόρο στη Μπόκο Χαράμ για να αποκτούν πρόσβαση σε απομονωμένα νησιά πλούσια σε αλιεύματα», επιβεβαίωσε.



Άμαχοι Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο στρατός του Τσαντ κατηγορείται ότι βομβάρδισε Nιγηριανούς αλιείς σε επιχείρηση εναντίον της Μπόκο Χαράμ.



Τον Οκτώβριο του 2024, είχε επικριθεί διότι φέρεται να σκότωσε δεκάδες αμάχους σε αεροπορικό πλήγμα αντιποίνων στη νήσο Τίλμα, στη λίμνη Τσαντ. Στο στόχαστρο βρίσκονταν τζιχαντιστές που είχαν σκοτώσει 40 στρατιωτικούς του Τσαντ. Όμως αυτόπτες μάρτυρες είχαν καταγγείλει πως βομβαρδίστηκαν ψαράδες κατά λάθος. Ο στρατός του Τσαντ είχε διαψεύσει πως έβαλε στο στόχαστρο αθώους.



Η εξέγερση των τζιχαντιστών έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 40.000 ανθρώπους κι ανάγκασε να εκτοπιστούν άλλους 2 και πλέον εκατ. κατοίκους στη βορειοανατολική Νιγηρία, την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, σύμφωνα με—μάλλον συντηρητικούς—αριθμούς του ΟΗΕ.



Το 2015, για να αντιμετωπίσουν τη δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων σε περιοχές γύρω από τη λίμνη, η Νιγηρία, το Τσαντ, το Καμερούν και ο Νίγηρας επανενεργοποίησαν «μεικτή πολυεθνική δύναμη» που είχαν ιδρύσει το 1994.



Ο Νίγηρας αποσύρθηκε όμως από την περιφερειακή δύναμη αυτή το 2025, καθώς οι τεταμένες σχέσεις των κρατών που την είχαν σχηματίσει έθεσε υπό αμφισβήτηση τον κοινό αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών.