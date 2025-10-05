Η Συρία ψηφίζει χωρίς λαό: Οι πρώτες εκλογές μετά τον Άσαντ και οι αντιδράσεις για έλλειψη δημοκρατίας

Εν αναμονή της επόμενης μέρας

Το αν η νέα Βουλή θα αποτελέσει γέφυρα προς μια πραγματικά δημοκρατική Συρία ή θα αναπαράγει τις παλιές πρακτικές εξουσίας, μένει να αποδειχθεί. Για την ώρα, η χώρα κάνει τα πρώτα της βήματα σ’ ένα πολιτικό τοπίο που εξακολουθεί να ισορροπεί ανάμεσα στην ελπίδα και την αμφιβολία.