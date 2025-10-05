Εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία κατά του Ισραήλ για κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας
ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα Στολίσκος Τουρκία Ισραήλ

Εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία κατά του Ισραήλ για κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας

Καταθέτουν 36 Τούρκοι και 101 πολίτες τρίτων χωρών που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη μετά την απέλασή τους από το Ισραήλ

Εισαγγελική έρευνα στην Τουρκία κατά του Ισραήλ για κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης καταθέτουν ως μάρτυρες συμμετέχοντες στον στολίσκο Sumud που έφτασαν σήμερα το μεσημέρι στην Τουρκία από το Ισραήλ, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες τους ότι υπέστησαν κακομεταχείριση κατά την κράτησή τους από τις ισραηλινές αρχές.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι καταθέσεις τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες σε τουρκικά και διεθνή δικαστήρια.

Από τη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοινώθηκε ότι η διεξαγωγή της εισαγγελικής έρευνας ανατέθηκε σε 11 εισαγγελείς. Στο πλαίσιο της έρευνας, όπως σημειώνεται, εξετάζεται τυχόν τέλεση από το Ισραήλ των αδικημάτων της «στέρησης της ελευθερίας του ατόμου», της «απαγωγής ή κατάληψης μεταφορικών μέσων», της «διακεκριμένης κλοπής», της «πρόκλησης καταστροφών σε περιουσία» και των «βασανιστηρίων».


Το μεσημέρι του Σαββάτου, στις 15:50 ώρα Ελλάδας, στην Κωνσταντινούπολη έφθασαν με ειδική πτήση των Τουρκικών Αερογραμών από το αεροδρόμιο Ραμόν του Ελιάτ στο νότιο Ισραήλ, 36 Τούρκοι και 101 πολίτες τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον στολίσκο Sumud που επιχείρησε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.




Οι ακτιβιστές έγιναν δεκτοί από ένα ενθουσιώδες πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο και τους επευφημούσε. Στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για την υποδοχή τους βρέθηκε και η κόρη του Τούρκου προέδρου, Σουμεγιέ Ερντογάν Μπαϊρακτάρ.





Προτού καταθέσουν στην εισαγγελία, όλοι τους οδηγήθηκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.




Ειδήσεις σήμερα:

«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη

Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο

Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης