Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατάργησε από το Σύνταγμα της χώρας του τις αναφορές στην επανένωση της κορεατικής χερσονήσου

Βόρεια Κορέα κατάργησε από το Σύνταγμά της τις αναφορές στην επανένωση με τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με ένα κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που είδαν σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο και το Ρόιτερς, γεγονός που αντανακλά μια πιο εχθρική γραμμή έναντι της Σεούλ και κωδικοποιεί την επιδίωξη του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν να αντιμετωπίζει τις δύο Κορέες ως χωριστά κράτη.Το άρθρο που ανέφερε ότι η Βόρεια Κορέα «μάχεται για να πραγματοποιήσει την ενοποίηση της μητέρας πατρίδας» δεν υπάρχει πλέον στην τελευταία εκδοχή του Συντάγματός της, αναφέρεται στο κείμενο αυτό, που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.Το αναθεωρημένο Σύνταγμα, για το οποίο το έγγραφο διευκρινίζει ότι υιοθετήθηκε το Μάρτιο, περιλαμβάνει επίσης μια νέα διάταξη που οριοθετεί την επικράτεια της Βόρειας Κορέας.Στο κείμενο διευκρινίζεται ότι αυτή περιλαμβάνει τη γη που συνορεύει με την Κίνα και τη Ρωσία προς βορρά, «και με τη Δημοκρατία της Κορέας στο νότο», χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία για να προσδιορίσει τη Νότια Κορέα.Η Βόρεια Κορέα «δεν ανέχεται σε καμιά περίπτωση την παραμικρή παραβίαση του εδάφους της», υπογραμμίζεται.Ήδη το Μάρτιο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε χαρακτηρίσει τη Νότια ΚορέαΑπό το 2025, ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε Μιούνγκ , αντίθετα από τον προκάτοχό του, τον, έχει πολλαπλασιάσει τις εκκλήσεις για αποκατάσταση του διαλόγου και ζητάει συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα χωρίς προϋποθέσεις. Σύμφωνα με νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, ο Λι δήλωσε πως η παράλειψη της αναφοράς σε ένα συγκεκριμένο σύνορο ανάμεσα στα δύο κορεατικά κράτη δείχνει ότι η Πιονγκγιάνγκ πιθανό να προσπαθεί να αποφύγει να δημιουργήσει μια νέα πηγή τριβών.Εντούτοις ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν έχει χαρακτηρίσει «απατηλές» τις νοτιοκορεατικές συμφιλιωτικές πρωτοβουλίες και επιδιώκει να ενισχύσει το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του, η οποία διαθέτει την ατομική βόμβα.Η Πιονγκγιάνγκ αναπτύσσει εξάλλου τις σχέσεις της με τη Ρωσία, την οποία βοηθάει στη σύγκρουση στην Ουκρανία στέλνοντάς της στρατεύματα και υλικό και λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα οικονομική και τεχνική βοήθεια.Τα δύο κορεατικά κράτη εξακολουθούν να βρίσκονται τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς η σύγκρουσή τους έληξε το 1953 με μια εκεχειρία και όχι με συνθήκη ειρήνης.Στο αναθεωρημένο Σύνταγμα ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναφέρεται επίσης, ως πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, ως ο αρχηγός του κράτους της Βόρειας Κορέας, αντικαθιστώντας προηγούμενες διατυπώσεις που τον περιέγραφαν ως ανώτατο ηγέτη της χώρας ο οποίος αντιπροσωπεύει το κράτος.Αναφέρεται ακόμα ρητά ότι τη διοίκηση των πυρηνικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το κείμενο, βάσει του οποίου ανατίθεται επισήμως στα χέρια του Κιμ η εξουσία επί του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας.

Σε μια χωριστή διάταξη περιγράφει τη Βόρεια Κορέα ως ένα «υπεύθυνο κράτος πυρηνικών όπλων» και προβλέπει πως θα προωθήσει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων για την εγγύηση της επιβίωσης της χώρας και των δικαιωμάτων της στην ανάπτυξη, την αποτροπή του πολέμου και την προστασία της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.