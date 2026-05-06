Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ μετά από νέο πλήγμα σε εμπορικό πλοίο
Αναφορά για σοβαρό περιστατικό ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα έδωσε στη δημοσιότητα ο UK Maritime Trade Operations, γνωστοποιώντας ότι εμπορικό πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα εντός των Στενών του Ορμούζ.
Σύμφωνα με επιβεβαιωμένη πηγή, το φορτηγό πλοίο δέχθηκε πλήγμα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία για την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση του περιστατικού, το οποίο έρχεται να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή.
Το συμβάν αναδεικνύει εκ νέου τους αυξημένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.
Σε σχετική οδηγία προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, το UKMTO συνιστά στα πλοία να διατηρούν συνεχή, 24ωρη επιτήρηση τόσο οπτικά όσο και μέσω ραντάρ, να εφαρμόζουν μέτρα σκλήρυνσης (hardening) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες BMP και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές αρχές θαλάσσιας ασφάλειας, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.
Παράλληλα, οι πλοίαρχοι καλούνται να εντοπίζουν και να παρακολουθούν τυχόν τοπικά ή εθνικά κανάλια προειδοποίησης για εναέριες απειλές. Σε περίπτωση επίθεσης με περιφερόμενα πυρομαχικά ή πυραύλους, συστήνεται η αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες.
Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.
🚨🇮🇷🇺🇸 Iranian Navy confronts U.S. warship in Hormuz— WAR (@warsurv) May 6, 2026
An Iranian naval unit ordered a U.S. Navy warship to withdraw from the Strait of Hormuz, and the vessel reportedly complied immediately. pic.twitter.com/I9jiF0zyGD
BREAKING: Iranian provincial authorities say loud sounds heard on Qeshm Island in the Strait of Hormuz were caused by air defences “confronting” drones, with no explosions or damage reported, according to Iran’s Student News Network.— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 6, 2026
