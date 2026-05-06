Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Επεισοδιακή καταδίωξη στην Αθήνα: Ο οδηγός έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με περιπολικό
Επεισοδιακή καταδίωξη στην Αθήνα: Ο οδηγός έκανε αναστροφή και συγκρούστηκε με περιπολικό
Ο 49χρονος οδηγός συνελήφθη - Τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο
Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αθήνα χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 5.00 στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών και με την οδό Χρηματιστηρίου όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκριναν ύποπτο ένα αυτοκίνητο και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός παράκουσε την εντολή και ανέπτυξε ταχύτητα.
Ακολούθησε καταδίωξη. Στην Αθηνών, στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη, ο οδηγός έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό, προκαλώντας φθορές. Εν συνεχεία, ανέπτυξε εκ νέου ταχύτητα και στη συμβολή των οδών Λεγάκη και Μυστρά στου Ρέντη εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.
Ο 49χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο.
Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση, αντίσταση, κα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 5.00 στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών και με την οδό Χρηματιστηρίου όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκριναν ύποπτο ένα αυτοκίνητο και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός παράκουσε την εντολή και ανέπτυξε ταχύτητα.
Ακολούθησε καταδίωξη. Στην Αθηνών, στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη, ο οδηγός έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό, προκαλώντας φθορές. Εν συνεχεία, ανέπτυξε εκ νέου ταχύτητα και στη συμβολή των οδών Λεγάκη και Μυστρά στου Ρέντη εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.
Ο 49χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο.
Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση, αντίσταση, κα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα