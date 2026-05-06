Νεκρός βρέθηκε στη Νότια Κορέα ο δικαστής που επέβαλε βαρύτερη ποινή κάθειρξης στην πρώην πρώτη κυρία της χώρας
ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Σιν άφησε πίσω του επιστολή αυτοκτονίας, κάτι που δεν επιβεβαιώνουν οι Αρχές

Νοτιοκορεάτης δικαστής που είχε υπερδιπλασιάσει την ποινή κάθειρξης της πρώην πρώτης κυρίας της χώρας σε δεύτερο βαθμό την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε σήμερα νεκρός, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο Σιν Τζονγκ-ο βρέθηκε «χωρίς τις αισθήσεις του γύρω στη 01.00 το πρωί (19:00 ώρα Ελλάδας χθες, Τρίτη)…στο Εφετείο της Σεούλ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ερευνητής από το αστυνομικό τμήμα του Σεότσο, διαμερίσματος της πρωτεύουσας.

Ο Σιν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, πρόσθεσε ο ερευνητής, διευκρινίζοντας ότι «τίποτα δεν υποδεικνύει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Σιν άφησε επιστολή αυτοκτονίας, κάτι που διέψευσε ο ερευνητής.

Τον περασμένο μήνα, ο Σιν Τζονγκ είχε προεδρεύσει της δίκης στο εφετείο της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας Κιμ Κέον Χε, 53 ετών, κρίνοντάς την ένοχη για χειραγώγηση της τιμής μετοχών και για διαφθορά, αυξάνοντας την ποινή της φυλάκισης των 20 μηνών σε 4 χρόνια κάθειρξης.

Το Εφετείο ανέτρεψε την αθωωτική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για την κατηγορία της χειραγώγησης των τιμών μετοχών.

Ο Σιν Τζονγκ-ο είχε δηλώσει ότι η Κιμ Κέον Χε «δεν παραδέχθηκε την ενοχή της και αντ’ αυτού κατέφευγε συνεχώς σε δικαιολογίες».

Η Κιμ είναι η σύζυγος του πρώην προέδρου της χώρας Γιουν Σουκ Γεολ, που αποπέμφθηκε ύστερα από την καταστροφική του απόπειρα να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στα τέλη του 2024, για την οποία βρίσκεται τώρα στη φυλακή.

Ο ερευνητής της αστυνομίας δήλωσε σήμερα ότι η οικογένεια του δικαστή, «συντετριμμένη», ζητά να γίνει σεβαστή η προσωπική τους ζωή.
