Οι ΗΠΑ κλείνουν το προξενείο τους στην Πεσαβάρ του Πακιστάν λόγω ανησυχιών ασφαλείας
ΗΠΑ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Πακιστάν Στέιτ Ντιπάρτμεντ Πρεσβεία των ΗΠΑ Reuters

Ζωή Ψαρρά
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν το προξενείο τους στην Πεσαβάρ του Πακιστάν, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας για το διπλωματικό τους προσωπικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οπως έγινε γνωστό, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ θα αναλάβει πλέον όλες τις διπλωματικές επαφές με την επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Πεσαβάρ.

«Η απόφαση αυτή αντανακλά τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια του διπλωματικού προσωπικού και την αποτελεσματική διαχείριση πόρων», ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με πληροφορίες από το πρακτορείο Reuters.

Η συγκεκριμένη επαρχία συνορεύει με το Αφγανιστάν και έχει αποτελέσει επανειλημμένα πεδίο επιθέσεων και συγκρούσεων μεταξύ πακιστανικών δυνάμεων και μαχητών που το Ισλαμαμπάντ αποδίδει σε υποστήριξη από το Αφγανιστάν.

Το Reuters υπενθυμίζει ότι τον Μάρτιο είχαν σκοτωθεί δέκα άτομα όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στον εξωτερικό περίβολο του αμερικανικού προξενείου στο Καράτσι, έπειτα από γεγονότα βίας που συνδέθηκαν με εντάσεις στην περιοχή.
