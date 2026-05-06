Τουλάχιστον 8 νεκροί και 36 τραυματίες από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 8 νεκροί και 36 τραυματίες από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η πυρκαγιά συνδέεται με τον πόλεμο
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε την Τρίτη στο εμπορικό κέντρο Αργκαβάν, στην πόλη Αντισιέχ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.
Βίντεο που μεταδόθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν από το πολυώροφο κτίριο.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η πυρκαγιά συνδέεται με τον πόλεμο στην περιοχή.
Η φωτιά εκδηλώθηκε την Τρίτη στο εμπορικό κέντρο Αργκαβάν, στην πόλη Αντισιέχ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.
Βίντεο που μεταδόθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν από το πολυώροφο κτίριο.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η πυρκαγιά συνδέεται με τον πόλεμο στην περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα