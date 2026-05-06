Η Ρωσία πλήττει την Ουκρανία εν μέσω μονομερούς κατάπαυσης του πυρός του Κιέβου

Οι αρχές στη Ζαπορίζια κάνουν λόγο σε πλήγμα εναντίον βιομηχανικού εξοπλισμού

Ουκρανίας κατηγόρησαν τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ότι εξαπέλυσαν νέα επίθεση στη χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες, την επομένη πληγμάτων που είχαν απολογισμό τουλάχιστον 28 νεκρούς σε όλη τη χώρα, παρότι το Κίεβο άρχισε να εφαρμόζει τα μεσάνυχτα 24ωρη κατάπαυση του πυρός την οποία κήρυξε μονομερώς.



Στις 06:30, έξι ώρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή η ανακωχή αυτή, δεν είχε αναφερθεί καμιά ουκρανική επίθεση από τις ρωσικές αρχές.







Ο Ουκρανός πρόεδρος



Ο ουκρανός πρόεδρος, που αξιώνει εδώ και καιρό κατάπαυση του πυρός, προειδοποίησε ωστόσο ότι το Κίεβο θα ανταποδώσει, κατά τρόπο «συμμετρικό», κάθε ρωσική παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.







«Έχουμε ανάγκη να σταματήσουν τέτοια πλήγματα και όλα τα άλλα του ίδιου είδους κάθε μέρα, όχι μόνο για μερικές ώρες, στο όνομα ‘εορτασμών’», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι.



«Είναι απόλυτος κυνισμός να ζητάς κατάπαυση του πυρός για να οργανώσεις εορτασμούς προπαγάνδας ενώ διεξάγεις καθημερινά τέτοια πλήγματα», στηλίτευσε.



Κλείσιμο ν 12 ανθρώπους στη Ζαπορίζια, έξι στην Κραματόρσκ, τέσσερις στη Ντνίπρο, τέσσερις στην Πολτάβα, έναν στο Χάρκοβο και άλλον έναν στη Νικόπολη.







Λίγο πριν τεθεί σε εφαρμογή η ουκρανική ανακωχή, ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους στη Τζανκόι, στην προσαρτημένη από το 2014 στη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.



«Μερικές ώρες μόλις πριν τεθεί σε εφαρμογή η πρόταση κατάπαυσης του πυρός της Ουκρανίας, η Ρωσία δεν μοιάζει να κάνει καμιά προετοιμασία να αναστείλει τις εχθροπραξίες. Απεναντίας, η Μόσχα εντείνει τον τρόμο», κατήγγειλε χθες ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα μέσω X.



Η ουκρανική κυβέρνηση αξιώνει εδώ και καιρό να κηρυχθεί μακράς διάρκειας κατάπαυση του πυρός για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις ώστε να εξευρεθεί λύση σε διμερείς διαπραγματεύσεις και να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, η πιο αιματηρή ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.



Ωστόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει τεθεί εκτός ημερησίας διάταξης του Λευκού Οίκου λόγω του πολέμου στον Κόλπο και η προοπτική συνέχισης των διαπραγματεύσεων μοιάζει να απομακρύνεται.



Πάντως για τον πόλεμο στην Ουκρανία συζήτησαν χθες οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με λακωνική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Η Μόσχα απορρίπτει την ιδέα μακράς εκεχειρίας, επιχειρηματολογώντας ότι απλώς θα έδινε ευκαιρία στο Κίεβο να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να ενισχύσει τις άμυνές του. Η Ρωσία απαιτεί για να τελειώσει ο πόλεμος την εκχώρηση των τεσσάρων περιφερειών που έχει ανακοινώσει πως προσάρτησε, παρότι δεν τις ελέγχει πλήρως.



Για πρώτη φορά μετά την ουκρανική αντεπίθεση το καλοκαίρι του 2023, το τμήμα της ουκρανικής επικράτειας που ελέγχει ο ρωσικός στρατός συρρικνώθηκε κατά περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο, σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εκπόνησε το AFP.



*Φωτογραφία από τη ρωσική επίθεση της Τρίτης στο Κραματόρσκ