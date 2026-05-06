Το Ιράν θέλει μια δίκαιη συμφωνία με τις ΗΠΑ, είπε ο Αραγτσί από το Πεκίνο, «συνολική κατάπαυση πυρός» ζήτησε ο Ουάνγκ Γι
 Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών τάχθηκε υπέρ του δικαιώματος του Ιράν να αξιοποιεί την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς

Το Ιράν επιδιώκει αποκλειστικά μια «δίκαιη και αντιπροσωπευτική συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι, ο οποίος κάλεσε σε άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός έπειτα από περισσότερους από δύο μήνες πολέμου στην περιοχή.

«Θα αποδεχθούμε μόνο μια δίκαιη και αντιπροσωπευτική συμφωνία», ανέφερε ο Αραγτσί κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση στην περιοχή, η οποία διαρκεί περισσότερο από δύο μήνες, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση.

«Πιστεύουμε ότι απαιτείται επειγόντως μια συνολική κατάπαυση του πυρός, ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών δεν είναι αποδεκτή και ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ουάνγκ Γι.

Η στήριξη της Κίνας στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε επίσης τη θέση του Πεκίνου υπέρ του δικαιώματος του Ιράν να αξιοποιεί την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

«Στο πυρηνικό ζήτημα, η Κίνα εκτιμά ιδιαίτερα τη δέσμευση του Ιράν να εγκαταλείψει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και αναγνωρίζει το νόμιμο δικαίωμα του Ιράν στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε ο Ουάνγκ Γι, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

Ακόμη, τόνισε πως «η Κίνα είναι αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος του Ιράν».

