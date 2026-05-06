Παγώνια προκαλούν.... εμφύλιο σε ιταλικό χωριό: «Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε από τις κραυγές», δείτε βίντεο
Στα δύο έχει χωριστεί η Πούντα Μαρίνα της Ιταλίας εξαιτίας των παγωνιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στο χωριό, με αρκετούς κατοίκους να τα θεωρούν σύμβολο της περιοχής και άλλους να διαμαρτύρονται για τις δυνατές κραυγές και τις ζημιές που προκαλούν

Στα… δύο έχει χωριστεί η Πούντα Μαρίνα της Ιταλίας εξαιτίας των παγωνιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή, με τους κατοίκους να διαφωνούν έντονα για την παρουσία τους.

Το θέμα προβλήθηκε σε ρεπορτάζ της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai 1 και της εκπομπής «Vita in Diretta». Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν τα παγώνια σύμβολο του χωριού και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας, ενώ από την άλλη υπάρχουν κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τις δυνατές κραυγές τους τη νύχτα, αλλά και για ζημιές σε κήπους και αυλές.

«Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά όσοι ζητούν από τον δήμο να λάβει μέτρα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Punta Marina, il paese invaso dai pavoni - Vita in Diretta 29/04/2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δήμος εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μεταφοράς των πτηνών για λόγους καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, την ώρα που φιλοζωικές οργανώσεις και κάτοικοι ζητούν να παραμείνουν στην περιοχή και να βρεθεί τρόπος αρμονικής συνύπαρξης.
