Υπό κατασκευή ουρανοξύστης τυλίχθηκε στις φλόγες στο Ντουμπάι, βίντεο από τους πυκνούς καπνούς που σκέπασαν τη Μαρίνα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο Ντουμπάι έπειτα από πυρκαγιά σε υπό κατασκευή ουρανοξύστη στην περιοχή της Dubai Marina, με πυκνούς καπνούς να γίνονται ορατοί σε μεγάλο τμήμα της πόλης.Η φωτιά ξέσπασε στο κτίριο The Residences, Al Habtoor Grand, μία κατασκευή 50 ορόφων που βρίσκεται κοντά στο νέο Dubai Harbour και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2027.Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας του Ντουμπάι, ενώ εικόνες με καπνούς να καλύπτουν περιοχές της Marina και του Jumeirah Beach Residence έκαναν γρήγορα τον γύρο των social media.Σύμφωνα με τη Dubai Civil Defence, το κέντρο επιχειρήσεων δέχθηκε κλήση έκτακτης ανάγκης στις 7:06 το πρωί, ενώ οι πρώτοι πυροσβέστες από τον σταθμό Al Marsa έφτασαν στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά, στις 7:13.Όπως ανέφεραν οι αρχές, επρόκειτο για «μέτριας έντασης φωτιά», η οποία τέθηκε υπό έλεγχο στις 8:51 το πρωί.Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ μετά την κατάσβεση ξεκίνησε διαδικασία ψύξης του κτιρίου ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.Η υπόθεση πρόκειται πλέον να περάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα περιστατικά φωτιάς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εμφανίζονται συχνότερα κατά τους θερμούς μήνες, όταν επικρατούν ξηρές και σκονισμένες συνθήκες που επιτρέπουν ακόμη και σε έναν μικρό σπινθήρα να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά.

Το θέμα της ασφάλειας σε ουρανοξύστες έχει απασχολήσει έντονα τις αρχές τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά από σοβαρά περιστατικά σε πολυώροφα κτίρια.



Τον περασμένο Απρίλιο, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά που εξαπλώθηκε σε πολυκατοικία στη Σάρτζα, ενώ η ταχεία πληθυσμιακή ανάπτυξη και η συνεχής κατασκευή νέων πύργων έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων μεθόδων πυρόσβεσης, ακόμη και με τη χρήση drones για επιχειρήσεις σε μεγάλα ύψη.