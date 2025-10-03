Το δικό της «τείχος» κατά των drone θέλει να αποκτήσει η Ελβετία
Έχουν καταγραφεί περιστατικά πτήσης minidrone πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, παραδέχονται οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας
Ο ελβετικός στρατός ανακοίνωσε πως θέλει να αποκτήσει αμυντικό σύστημα κατά των minidrones, των μικρού μεγέθους drone.
Η Ελβετία, παραδοσιακή θέση της οποίας είναι εκείνη της στρατιωτικής ουδετερότητας, αν και καλά εξοπλισμένη, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στο ΝΑΤΟ, ωστόσο επιδιώκει τώρα να προστατευτεί από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη το συντομότερο δυνατόν.
Είναι «επιτακτικό να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα κατά των εχθρικών minidrone», υπογράμμισε ο ελβετικός στρατός σε ένα δελτίο Τύπου που ελπίζει ότι το αμυντικό σύστημα θα εγκατασταθεί «σε σύντομο χρονικό διάστημα».
«Ο στρατός δεν διαθέτει σήμερα κανένα μέσο προστασίας και άμυνας εναντίον των microdrones, minidrones και των μικρών drones», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος Τύπου.
Αφού προχώρησε σε δοκιμή το καλοκαίρι, ο στρατός απηύθυνε πρόσκληση υποβολής προσφορών.
«Τα θετικά συμπεράσματα αυτής της δοκιμής, σε συνδυασμό με την αύξηση των περιστατικών με drone, οδήγησαν τον στρατό να εξουσιοδοτήσει το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εξοπλισμών να αποκτήσει κατά προτεραιότητα αυτό το σύστημα και να ενισχύσει επομένως την προστασία των στρατευμάτων, των υποδομών και των εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων», εξηγεί το δελτίο Τύπου.
Η κίνηση της Ελβετίας έρχεται παράλληλα με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζητά τη δημιουργία ενός τείχους κατά των drone κυρίως στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, αλλά και στα νότια.
«Φέτος, ο ελβετικός στρατός εντόπισε επανειλημμένα minidrone πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή κοντά σε στρατιωτικά γυμνάσια πέραν των εκπαιδευτικών χώρων», δήλωσε η εκπρόσωπος. Οι ελβετικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκάλυψαν τον αριθμό ή την εξέλιξη των περιστατικών.
