Η Ισπανία θέλει να κατοχυρώσει στο Σύνταγμα το δικαίωμα στην άμβλωση
Η Ισπανία θέλει να κατοχυρώσει στο Σύνταγμα το δικαίωμα στην άμβλωση

Σε ανάρτησή του ο Πέδρο Σάντσεθ τονίζει ότι με την κυβέρνησή του δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση στα κοινωνικά δικαιώματα

Η Ισπανία θέλει να κατοχυρώσει στο Σύνταγμα το δικαίωμα στην άμβλωση
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι επιθυμεί να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην άμβλωση στο Σύνταγμα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι σκοπεύει να υποβάλει σχετική πρόταση στο Κοινοβούλιο. «Με αυτή την κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση στα κοινωνικά δικαιώματα», γράφει.

Η Γαλλία, όπως σημειώνει το Politico, έγινε πέρυσι η πρώτη χώρα στον κόσμο που εισήγαγε στο δικό της Σύνταγμα αυτό το δικαίωμα.

Η ανάρτηση ακολουθεί την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης μέτρου που θα υποχρεώνει τα κέντρα υγείας να ενημερώνουν τις γυναίκες που σκέφτονται να υποβληθούν σε άμβλωση για το λεγόμενο «τραύμα μετά την άμβλωση». Το μέτρο υποστήριξαν το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox.

«Το PP αποφάσισε να συγχωνευθεί με την Ακροδεξιά, αυτή είναι η επιλογή τους», έγραψε ο Σάντσεθ που προσθέτει ότι «μπορούν να το κάνουν. Αλλά όχι σε βάρος των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των γυναικών».

Αναφέρει ακόμη ο Ισπανός πρωθυπουργός ότι σκοπεύει να τροποποιήσει τους νόμους για την άμβλωση, προκειμένου να αποτρέψει την παροχή «παραπλανητικών ή επιστημονικά ανακριβών πληροφοριών σχετικά με την άμβλωση».

