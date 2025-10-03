Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Η Ισπανία θέλει να κατοχυρώσει στο Σύνταγμα το δικαίωμα στην άμβλωση
Η Ισπανία θέλει να κατοχυρώσει στο Σύνταγμα το δικαίωμα στην άμβλωση
Σε ανάρτησή του ο Πέδρο Σάντσεθ τονίζει ότι με την κυβέρνησή του δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση στα κοινωνικά δικαιώματα
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι επιθυμεί να κατοχυρώσει το δικαίωμα στην άμβλωση στο Σύνταγμα.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι σκοπεύει να υποβάλει σχετική πρόταση στο Κοινοβούλιο. «Με αυτή την κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει οπισθοδρόμηση στα κοινωνικά δικαιώματα», γράφει.
Η Γαλλία, όπως σημειώνει το Politico, έγινε πέρυσι η πρώτη χώρα στον κόσμο που εισήγαγε στο δικό της Σύνταγμα αυτό το δικαίωμα.
Η ανάρτηση ακολουθεί την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης μέτρου που θα υποχρεώνει τα κέντρα υγείας να ενημερώνουν τις γυναίκες που σκέφτονται να υποβληθούν σε άμβλωση για το λεγόμενο «τραύμα μετά την άμβλωση». Το μέτρο υποστήριξαν το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox.
«Το PP αποφάσισε να συγχωνευθεί με την Ακροδεξιά, αυτή είναι η επιλογή τους», έγραψε ο Σάντσεθ που προσθέτει ότι «μπορούν να το κάνουν. Αλλά όχι σε βάρος των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των γυναικών».
Αναφέρει ακόμη ο Ισπανός πρωθυπουργός ότι σκοπεύει να τροποποιήσει τους νόμους για την άμβλωση, προκειμένου να αποτρέψει την παροχή «παραπλανητικών ή επιστημονικά ανακριβών πληροφοριών σχετικά με την άμβλωση».
El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres. Por eso, vamos a:— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 3, 2025
1️⃣ Impedir que se proporcione información engañosa o contraria a la ciencia sobre el aborto, reformando el Real Decreto…
