Τραγωδία στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι της Καλιφόρνια: Νεκρός 23χρονος ορειβάτης που έπεσε από μεγάλο ύψος
Ανέβαινε μόνος του μια δύσκολη διαδρομή μήκους 730 μέτρων, όταν φαίνεται ότι γλίστρησε και έπεσε ενώ μόλις είχε ολοκληρώσει την αναρρίχηση
Τραγικό τέλος είχε η αναρρίχηση του 23χρονου Μπέιλιν Μίλερ, γνωστού ορειβάτη από την Αλάσκα, ο οποίος έπεσε και σκοτώθηκε από τον θρυλικό βράχο El Capitan στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι στην Καλιφόρνια.
Ο Μίλερ ανέβαινε μόνος του μια δύσκολη διαδρομή μήκους 730 μέτρων, όταν φαίνεται ότι γλίστρησε και έπεσε ενώ μόλις είχε ολοκληρώσει την αναρρίχηση. Οι δασοφύλακες και οι διασώστες έσπευσαν αμέσως, αλλά ήταν ήδη αργά.
Σύμφωνα με το Associated Press, το περιστατικό έγινε την πρώτη μέρα της παύσης λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ, με τα εθνικά πάρκα να μένουν ανοικτά αλλά με περιορισμένες υπηρεσίες.
Ο νεαρός είχε ήδη ξεχωρίσει στη διεθνή κοινότητα της ορειβασίας. Είχε καταφέρει να ανέβει μόνος του μια από τις πιο δύσκολες διαδρομές στο όρος ΜακΚίνλεϊ, κάτι που του πήρε 56 ώρες. Είχε επίσης σκαρφαλώσει δύσκολες κορυφές στην Παταγονία και στα Καναδικά Βραχώδη Όρη.
Ο φίλος και συνάδελφος ορειβάτης Κλιντ Χελάντερ δήλωσε ότι οι τελευταίοι έξι μήνες του Μίλερ ήταν «από τους πιο εντυπωσιακούς που έχει κάνει οποιοσδήποτε αναρριχητής».
Η μητέρα του είπε ότι ο γιος της «αγαπούσε την αναρρίχηση, δεν το έκανε για χρήματα ή φήμη, αλλά από πάθος». Ο αδελφός του τον αποκάλεσε μέντορά του, παρόλο που ήταν μικρότερος, λέγοντας ότι «ένιωθε πιο ζωντανός όταν σκαρφάλωνε».
Ο θάνατός του είναι ο τρίτος στο πάρκο από το καλοκαίρι.
