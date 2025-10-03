Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Σχεδόν δύο τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ σε επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού
Η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών στη μαύρη αγορά ανέρχεται σε 38,2 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας
Το πολεμικό ναυτικό του Ελ Σαλβαδόρ αναχαίτισε σκάφος που μετέφερε 1.795 κιλά κοκαΐνης και συνέλαβε τρεις επιβαίνοντες (υπηκόους Ισημερινού), ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας Ναγίμπ Μπουκέλε, χαιρετίζοντας την επιχείρηση για το καίριο πλήγμα στα διεθνή καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.
Το σκάφος που μετέφερε την κοκαΐνη αναχαιτίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 2.130 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μποκάνα Ελ Κορντονσίγιο, σύμφωνα με τον Μπουκέλε, ο οποίος ανέφερε ότι η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών στη μαύρη αγορά ανέρχεται σε 44,8 εκατομμύρια δολάρια (38,2 εκατ. ευρώ).
Το Ελ Σαλβαδόρ και άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής βρίσκονται στη διαδρομή που ακολουθούν τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών από χώρες όπως η Κολομβία, το Περού και ο Ισημερινός, με προορισμό την αγορά της Βόρειας Αμερικής.
Από τις αρχές της προηγούμενης χρονιάς, οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ έχουν κατασχέσει 39 τόνους ναρκωτικών, εκτιμώμενης αξίας περίπου 977 εκατ. δολαρίων (833 εκατ. ευρώ), σημείωσε ο πρόεδρος Μπουκέλε.
Hemos alcanzado un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional.— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 2, 2025
Nuestra Marina Nacional interceptó, a 1,150 millas náuticas (2,130 km) de nuestras costas, una embarcación tripulada por tres narcotraficantes ecuatorianos, que transportaban 1,795 kilos de… pic.twitter.com/ny71MrKHnA
