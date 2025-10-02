Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Το μωρό των Nirvana έχασε τη νομική υπόθεση για το άλμπουμ Nevermind
Ο δικαστής έκρινε ότι η εικόνα δεν περιλαμβάνει «σεξουαλικά προκλητική συμπεριφορά»
Το ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε οριστικά την αγωγή του Σπένσερ Έλντεν, ο οποίος υποστήριζε ότι η φωτογραφία του ως γυμνού βρέφους στο εξώφυλλο του εμβληματικού άλμπουμ Nevermind των Nirvana συνιστά παιδική πορνογραφία. Ο δικαστής έκρινε ότι η εικόνα δεν περιλαμβάνει «σεξουαλικά προκλητική συμπεριφορά» και την παρομοίασε με οικογενειακή φωτογραφία.
Η αγωγή του Έλντεν στηριζόταν στον ισχυρισμό ότι η εικόνα συνιστούσε «εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου», επισημαίνοντας ότι το όνομά του και η ταυτότητά του «συνδέθηκαν για πάντα» με το εξώφυλλο που κυκλοφόρησε παγκοσμίως. Η πρώτη αγωγή κατατέθηκε το 2021, ωστόσο είχε απορριφθεί το 2022, καθώς είχε παρέλθει το όριο των δέκα ετών για τέτοιου είδους υποθέσεις. Μετά από απόφαση εφετείου, ο Έλντεν είχε το δικαίωμα να επανυποβάλει την υπόθεση.
Στην τελευταία ετυμηγορία, ο ομοσπονδιακός δικαστής Φερνάντο Ολγκουίν απέρριψε και πάλι την αγωγή, κρίνοντας ότι «ούτε η στάση, ούτε το πλαίσιο, ούτε το περιεχόμενο της εικόνας» υποδηλώνουν σεξουαλικά προκλητική πράξη. Ο δικαστής υπογράμμισε επίσης ότι στη φωτογράφιση παρευρίσκονταν οι γονείς του Έλντεν, ο φωτογράφος ήταν φίλος της οικογένειας και ο ίδιος ο ενάγων είχε κατά το παρελθόν «αγκαλιάσει» τη δημοσιότητα που του χάρισε το εξώφυλλο, αποκομίζοντας και οικονομικά οφέλη.
«Είμαστε ικανοποιημένοι που το δικαστήριο έβαλε τέλος σε μια αβάσιμη υπόθεση και απάλλαξε τους δημιουργικούς πελάτες μας από το στίγμα ψευδών κατηγοριών» δήλωσε ο δικηγόρος των Nirvana.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Έλντεν, Τζέιμς Ρ. Μαρς, τόνισε στο Rolling Stone ότι «διαφωνούν με σεβασμό» με την απόφαση και προανήγγειλε νέα έφεση. «Όσο η βιομηχανία ψυχαγωγίας βάζει τα κέρδη πάνω από την ιδιωτικότητα, τη συναίνεση και την αξιοπρέπεια της παιδικής ηλικίας, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για ευαισθητοποίηση και λογοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
