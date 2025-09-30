Ρωσία: Έσοδα 40 δισ. δολαρίων από παγκόσμιες εξαγωγές LNG από το 2022 ως το 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες δικαιολογούν τη συνέχιση των επιχειρήσεών τους με τη Yamal LNG επικαλούμενες τη ζήτηση και μακροπρόθεσμα συμβόλαια.Η γερμανική εταιρεία SEFE έχει συμβόλαια με τη Yamal LNG μέχρι το 2038.Η εταιρεία αυτή ήταν προηγουμένως γνωστή ωςκαι ήταν θυγατρική της κρατικής ρωσικής εταιρείας Gazprom. Εθνικοποιήθηκε ως απότέλεσμα του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και της ενεργειακής κρίσης που ο πόλεμος αυτός προκάλεσε στη Γερμανία.