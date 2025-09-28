Το Ιράν καλεί τον Γκουτέρες να αποτρέψει την αναβίωση των μηχανισμών κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Κυρώσεις Αμπάς Αραγτσί Ηνωμένα Έθνη

Το Ιράν καλεί τον Γκουτέρες να αποτρέψει την αναβίωση των μηχανισμών κυρώσεων

Η Τεχεράνη δεν θα αναγνωρίσει καμία προσπάθεια για την παράταση, αναβίωση ή εφαρμογή των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει ο Αραγτσί

Το Ιράν καλεί τον Γκουτέρες να αποτρέψει την αναβίωση των μηχανισμών κυρώσεων
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αποτρέψει την αναβίωση μηχανισμών για την εφαρμογή κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, μετά την επαναφορά τους σε βάρος της Τεχεράνης.

«Σας καλούμε να αποτρέψετε την όποια προσπάθεια να αναβιώσουν οι μηχανισμοί κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κυρώσεων και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων», ανέφερε ο Αραγτσί σε επιστολή που αναρτήθηκε στο Χ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αναγνωρίσει καμία προσπάθεια για την παράταση, αναβίωση ή εφαρμογή των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), δέκα χρόνια μετά την άρση τους.


