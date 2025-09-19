ΟΗΕ: Δεν πέρασε το ψήφισμα για την άρση κυρώσεων στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα
ΟΗΕ: Δεν πέρασε το ψήφισμα για την άρση κυρώσεων στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα
Πλέον, Ιράν και Ευρωπαίοι έχουν 8 μέρες να διαπραγματευτούν για να μην επιβληθούν εκ νέου κυρώσεις μέσω snapback - Έχουμε καταθέσει μια ισορροπημένη πρόταση, λέει η Τεχεράνη - Έχουν αυξηθεί τα αποθέματα ουρανίου, απαντά το Παρίσι
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφάσισε, με τέσσερις ψήφους υπέρ, εννέα κατά και δύο αποχές, να μην εγκρίνει το προτεινόμενο ψήφισμα για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αφήνοντας στην Τεχεράνη και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ένα παράθυρο οκτώ ημερών για να διαπραγματευτούν μια πιθανή αναβολή στην επιβολή τους.
Ο Βρετανός εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Ασφαλείας δήλωσε ότι η χρήση του μηχανισμού ενεργοποίησης (snapback) για την εκ νέου επιβολή κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία - Ε3) είναι απολύτως νόμιμη και επισήμανε την αδυναμία της Τεχεράνης να συμμορφωθεί με τις πυρηνικές της δεσμεύσεις.
Ο Γάλλος εκπρόσωπος σημείωσε ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν έχουν αυξηθεί και ζήτησε να συνεχιστεί κανονικά η διαδικασία ενεργοποίησης του μηχανισμού ενεργοποίησης. Επιπλέον, είπε ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη λάβει κανένα μέτρο για τη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.
Η Νότια Κορέα υπέβαλε σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο για την οριστική άρση των κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι εάν το ψήφισμα δεν εγκριθεί, οι κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πιθανότατα θα επιβληθούν εκ νέου με την ενεργοποίηση του μηχανισμού snapback.
Το Ιράν «παρουσιάζει μια πρόταση δημιουργική, δίκαιη και ισορροπημένη, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες και είναι αμοιβαία επωφελής», έγραψε ο Αραγτσί στο Χ αργά χθες το βράδυ.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η πρόταση παρουσιάστηκε χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, μια ομάδα χωρών γνωστή ως E3, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Η υλοποίηση αυτής της ιδέας μπορεί να γίνει γρήγορα και να επιτρέψει να συμφιλιωθούν οι αντίστοιχες κόκκινες γραμμές για να αποτραπεί μια κρίση», προειδοποίησε, εκτιμώντας ότι «το Ιράν δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός υπεύθυνος παράγοντας».
#BREAKING— UN News (@UN_News_Centre) September 19, 2025
Security Council FAILS TO ADOPT draft resolution aimed to prevent “snapback” of sanctions on Iran that were lifted under the 2015 nuclear deal.
The text – which sought to maintain sanctions relief – did not get the required nine votes.
In Favor: 4
Against: 9
Abstain: 2 pic.twitter.com/8mFsjOEbrc
Καταθέσαμε μια ισορροπημένη πρόταση, λέει η ΤεχεράνηΟ Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι κατέθεσε στις ευρωπαϊκές δυνάμεις μια «δίκαιη και ισορροπημένη» πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, για να αποτρέψει την εκ νέου επιβολή κυρώσεων του ΟΗΕ.
On behalf of the Islamic Republic of Iran, I yesterday presented a reasonable and actionable plan to E3/EU counterparts to avert an unnecessary and avoidable crisis in the coming days.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 18, 2025
Instead of being met with engagement on the substance of this plan, Iran is now faced with a…
