Η Γερμανία κέρδισε τον «πόλεμο» του ντονέρ - Η Τουρκία εγκατέλειψε την προσπάθεια να βάλει κανόνες στην ΕΕ
Η Γερμανία κέρδισε τον «πόλεμο» του ντονέρ - Η Τουρκία εγκατέλειψε την προσπάθεια να βάλει κανόνες στην ΕΕ
Οι τουρκικές Αρχές υποστήριξαν ότι το ντονέρ θεωρείται εθνικό πιάτο που εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, ωστόσο Γερμανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η δική τους εκδοχή έχει γίνει μέρος της εθνικής τους κουζίνας
Η απόπειρα της Τουρκίας να υποχρεώσει τα καταστήματα κεμπάπ στην ΕΕ να τηρούν αυστηρούς κανόνες για τον τρόπο παρασκευής του ντονέρ κεμπάπ αποσύρθηκε χωρίς αποτέλεσμα για τις τουρκικές Αρχές.
Εάν είχε περάσει η πρόταση για ετικέτα «Εγγυημένη Παραδοσιακή Σπεσιαλιτέ», θα είχαν επιβληθεί περιορισμοί στους τύπους των συστατικών για τα ντονέρ.
Σε αυτή την περίπτωση, η γερμανική βιομηχανία κεμπάπ θα είχε πληγεί ιδιαίτερα, αναφέρει το BBC, καθώς το ντονέρ που πωλείται στη Γερμανία είναι αρκετά διαφορετικό από το αυθεντικό της Τουρκίας.
Οι τουρκικές Αρχές υποστήριξαν ότι το ντονέρ πρέπει να θεωρείται εθνικό πιάτο που εξαπλώθηκε στην Ευρώπη μέσω της μετανάστευσης των Τούρκων. Ωστόσο, οι Γερμανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η δική τους εκδοχή έχει γίνει μέρος της εθνικής τους κουζίνας.
Ο παραδοσιακός τρόπος μαγειρέματος του κρέατος σε κάθετη σούβλα χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, σύμφωνα με την Τουρκική Διεθνή Ομοσπονδία Ντονέρ (Udofed) και η λέξη ντονέρ σχετίζεται με αυτή την τεχνική μαγειρέματος.
Οι τουρκικές Αρχές απαιτούσαν από την ΕΕ να επιβάλει ενιαίους κανόνες σε ολόκληρη την Ένωση:
- το κρέας να προέρχεται από αγελάδα ηλικίας άνω των 16 μηνών, αρνί ηλικίας τουλάχιστον έξι μηνών ή μπούτια και στήθη κοτόπουλου
- να απαγορευτεί η χρήση μοσχαρίσιου κρέατος και του κρέατος από γαλοπούλα
- το κρέας να κόβεται σε φέτες πάχους 3-5 χιλιοστών
- να ρυθμιστεί ο τύπος του μαχαιριού και να υπάρχουν κανόνες για τις μαρινάδες.
Η γερμανική παραλλαγή του κεμπάπ, υπενθυμίζει το BBC, συχνά χρησιμοποιεί μοσχαρίσιο κρέας σε μια πίτα γεμισμένη με λαχανικά, τουρσιά, κόκκινα κρεμμύδια και σάλτσες.
Το Βερολίνο είχε αντιδράσει με έκπληξη στην πρόταση της Τουρκίας. Ο πρώην υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας, Τζεμ Οζντεμίρ, που είναι τουρκικής καταγωγής, είχε δηλώσει ότι «το ντονέρ ανήκει στη Γερμανία» και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για οδηγίες από την Άγκυρα.
Εάν είχε περάσει η πρόταση για ετικέτα «Εγγυημένη Παραδοσιακή Σπεσιαλιτέ», θα είχαν επιβληθεί περιορισμοί στους τύπους των συστατικών για τα ντονέρ.
Σε αυτή την περίπτωση, η γερμανική βιομηχανία κεμπάπ θα είχε πληγεί ιδιαίτερα, αναφέρει το BBC, καθώς το ντονέρ που πωλείται στη Γερμανία είναι αρκετά διαφορετικό από το αυθεντικό της Τουρκίας.
Οι τουρκικές Αρχές υποστήριξαν ότι το ντονέρ πρέπει να θεωρείται εθνικό πιάτο που εξαπλώθηκε στην Ευρώπη μέσω της μετανάστευσης των Τούρκων. Ωστόσο, οι Γερμανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η δική τους εκδοχή έχει γίνει μέρος της εθνικής τους κουζίνας.
Ο παραδοσιακός τρόπος μαγειρέματος του κρέατος σε κάθετη σούβλα χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, σύμφωνα με την Τουρκική Διεθνή Ομοσπονδία Ντονέρ (Udofed) και η λέξη ντονέρ σχετίζεται με αυτή την τεχνική μαγειρέματος.
Οι τουρκικές Αρχές απαιτούσαν από την ΕΕ να επιβάλει ενιαίους κανόνες σε ολόκληρη την Ένωση:
- το κρέας να προέρχεται από αγελάδα ηλικίας άνω των 16 μηνών, αρνί ηλικίας τουλάχιστον έξι μηνών ή μπούτια και στήθη κοτόπουλου
- να απαγορευτεί η χρήση μοσχαρίσιου κρέατος και του κρέατος από γαλοπούλα
- το κρέας να κόβεται σε φέτες πάχους 3-5 χιλιοστών
- να ρυθμιστεί ο τύπος του μαχαιριού και να υπάρχουν κανόνες για τις μαρινάδες.
Η γερμανική παραλλαγή του κεμπάπ, υπενθυμίζει το BBC, συχνά χρησιμοποιεί μοσχαρίσιο κρέας σε μια πίτα γεμισμένη με λαχανικά, τουρσιά, κόκκινα κρεμμύδια και σάλτσες.
Το Βερολίνο είχε αντιδράσει με έκπληξη στην πρόταση της Τουρκίας. Ο πρώην υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας, Τζεμ Οζντεμίρ, που είναι τουρκικής καταγωγής, είχε δηλώσει ότι «το ντονέρ ανήκει στη Γερμανία» και ότι δεν υπάρχει ανάγκη για οδηγίες από την Άγκυρα.
Μόνο στη Γερμανία υπάρχουν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες και σχεδόν ο ίδιος αριθμός τουρκικής καταγωγής.
Οι ετήσιες πωλήσεις κεμπάπ αποφέρουν περίπου 3,5 δισ. Ευρώ σε όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων 2,4 δισ. ευρώ μόνο στη Γερμανία.
Οι ετήσιες πωλήσεις κεμπάπ αποφέρουν περίπου 3,5 δισ. Ευρώ σε όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων 2,4 δισ. ευρώ μόνο στη Γερμανία.
Ειδήσεις σήμερα:
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα