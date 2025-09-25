Γάζα: Νεκρά 11 μέλη δύο οικογενειών σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο κέντρο της Λωρίδας
Συνολικά, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε όλη τη Λωρίδα - Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε δύο Παλαιστίνιους ως υπόπτους για τρομοκρατία στη Δυτική Όχθη
Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακα σήμερα, όπως ανακοίνωσαν τοπικές υγειονομικές αρχές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 11 άνθρωποι από δύο οικογένειες στην πόλη Ζαουάιντα στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, όπου αεροσκάφη χτύπησαν κτίριο διαμερισμάτων.
Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό αλλά δήλωσε ότι χτύπησε 170 στόχους σε όλη τη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες και επιτέθηκε σε «τρομοκρατικές υποδομές» που χρησιμοποιούνταν από οργανώσεις μαχητών για επιθέσεις κατά στρατιωτών. Οι δυνάμεις του βρίσκονται βαθιά μέσα στην Πόλη της Γάζας, δήλωσε.
Τα άρματα μάχης εισήλθαν στην Πόλη της Γάζας στο πλαίσιο επιχείρησης που, σύμφωνα με το Ισραήλ, έχει στόχο την εξάλειψη της Χαμάς μετά τη φονική της επίθεση στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, και η οποία, ωστόσο, έχει σχεδόν ισοπεδώσει την περιοχή και έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή.
Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι η Πόλη της Γάζας είναι το τελευταίο προπύργιο της παλαιστινιακής οργάνωσης, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εκεί, καθώς φοβούνται ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για να πάνε.
Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε χθες ότι η Ουάσινγκτον είναι βέβαιη πως θα υπάρξει καθοριστική πρόοδος αναφορικά με τη Γάζα τις ερχόμενες ημέρες αφότου ο Τραμπ παρουσίασε το ειρηνευτικό του σχέδιο 21 σημείων σε ηγέτες κυρίως μουσουλμανικών χωρών στη Νέα Υόρκη.
Ο Νετανιάχου αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αύριο, Παρασκευή, και να συναντηθεί με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα. Αναχωρώντας από το Ισραήλ σήμερα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα καταγγείλει τους ηγέτες που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος.
Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε δύο Παλαιστίνιους ως υπόπτους για τρομοκρατία στη Δυτική Όχθη
Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν σήμερα δύο Παλαιστινίους στην Ταμούν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε ο στρατός λέγοντας πως οι δύο άνδρες προετοίμαζαν επιθέσεις.
Σε κοινή επιχείρηση, ειδικές μονάδες της αστυνομίας των συνόρων, της ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας και του στρατού «εξάλειψαν έναν τρομοκρατικό πυρήνα που σχεδίαζε επικείμενη επίθεση», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.
Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τον στρατό, συμμετείχαν στην προετοιμασία «επιθέσεων με σφαίρες και εκρηκτικά» και συνδέονταν με τον Ισλαμικό Τζιχάντ, ένοπλο παλαιστινιακό κίνημα που είναι σύμμαχος της Χαμάς.
Ο στρατός πρόσθεσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν το κτήριο όπου είχαν καταφύγει προτού τους σκοτώσει.
Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο των δύο ανδρών, του Μοχάμεντ Σουλεϊμάν, 29 ετών, και του Αλάα Τζουντάτ, 20 ετών, τα πτώματα των οποίων εξακολουθούν να βρίσκονται, όπως είπε, στα χέρια των ισραηλινών δυνάμεων.
«Φαίνεται πως υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ (των ειδικών δυνάμεων) και αυτών των νεαρών ανδρών, που οδήγησε τελικά στον θάνατό τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της Ταμούν Σαμίρ Μπισάρατ.
Διευκρίνισε πως οι δύο άνδρες είχαν συγγενική σχέση.
