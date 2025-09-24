Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ρωσία: Νέες επιθέσεις ουκρανικών drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις - Πλήγμα σε εγκατάσταση που ελέγχει η Gazprom
Ρωσία: Νέες επιθέσεις ουκρανικών drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις - Πλήγμα σε εγκατάσταση που ελέγχει η Gazprom
Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απώθησε «μαζική» επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε εγκαταστάσεις υποδομής καυσίμων και ενέργειας στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ
Επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ρωσικό πετροχημικό συγκρότημα στο Σαλαβάτ και σε ενεργειακή υποδομή στο Βόλγκογκραντ
Το πετροχημικό συγκρότημα του Σαλαβάτ στη ρωσική δημοκρατία του Μπασκορτοστάντ, το οποίο ελέγχεται από τη γιγάντια εταιρεία ενέργειας Gazprom, δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, δήλωσε σήμερα μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ραντίι Χαμπίροφ.
Υπηρεσίες άμεσης δράσης λαμβάνουν μέτρα για να κατασβέσουν την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης.
Εξάλλου μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν «μαζική» επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε εγκαταστάσεις υποδομής καυσίμων και ενέργειας στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν θύματα, πρόσθεσε.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύχτας 70 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από ρωσικές περιφέρειες.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Το πετροχημικό συγκρότημα του Σαλαβάτ στη ρωσική δημοκρατία του Μπασκορτοστάντ, το οποίο ελέγχεται από τη γιγάντια εταιρεία ενέργειας Gazprom, δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, δήλωσε σήμερα μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ραντίι Χαμπίροφ.
250924— Lew Anno Support#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) September 24, 2025
07.22
Salavat, systematic shutdown of Russian oil refineries.https://t.co/2VibFpr9Ci
This time, Salavat probably left ELOU-AVT-6 (after the previous strike on AVT-4).
The name "AVT-6" indicates that the unit is designed for 6 million tons of raw materials per year. The… pic.twitter.com/6FjH9HSoAq
Υπηρεσίες άμεσης δράσης λαμβάνουν μέτρα για να κατασβέσουν την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης.
Εξάλλου μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν «μαζική» επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε εγκαταστάσεις υποδομής καυσίμων και ενέργειας στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν θύματα, πρόσθεσε.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύχτας 70 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από ρωσικές περιφέρειες.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της
Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα