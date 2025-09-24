Ρωσία: Νέες επιθέσεις ουκρανικών drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις - Πλήγμα σε εγκατάσταση που ελέγχει η Gazprom
Ρωσία: Νέες επιθέσεις ουκρανικών drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις - Πλήγμα σε εγκατάσταση που ελέγχει η Gazprom

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απώθησε «μαζική» επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε εγκαταστάσεις υποδομής καυσίμων και ενέργειας στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ

Ρωσία: Νέες επιθέσεις ουκρανικών drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις - Πλήγμα σε εγκατάσταση που ελέγχει η Gazprom
Επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ρωσικό πετροχημικό συγκρότημα στο Σαλαβάτ και σε ενεργειακή υποδομή στο Βόλγκογκραντ

Το πετροχημικό συγκρότημα του Σαλαβάτ στη ρωσική δημοκρατία του Μπασκορτοστάντ, το οποίο ελέγχεται από τη γιγάντια εταιρεία ενέργειας Gazprom, δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, δήλωσε σήμερα μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ραντίι Χαμπίροφ.



Υπηρεσίες άμεσης δράσης λαμβάνουν μέτρα για να κατασβέσουν την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Εξάλλου μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν «μαζική» επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε εγκαταστάσεις υποδομής καυσίμων και ενέργειας στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν θύματα, πρόσθεσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύχτας 70 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από ρωσικές περιφέρειες.


