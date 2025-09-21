Μπερνάρ Αρνό κατά του φόρου 2% σε δισεκατομμυριούχους: Ακροαριστερός ο εμπνευστής του, αποτελεί επίθεση στην οικονομία της Γαλλίας
ΚΟΣΜΟΣ
Μπερνάρ Αρνό LVMH Γαλλία Φόρος

Ο επικεφαλής του ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH  κατηγόρησε τον αρχιτέκτονα του σχεδίου για φορολογία των πλουσίων, τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζικμάν, ότι είναι πρώτα και κύρια ένας ακροαριστερός ακτιβιστής, ο οποίος χρησιμοποιεί ψευδοακαδημαϊκή αρμοδιότητα 

Ο Μπερνάρ Αρνό, επικεφαλής του ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH και πλουσιότερος άνθρωπος της Γαλλίας, επιτέθηκε στο φόρο 2%, που προτείνεται να επιβληθεί στους δισεκατομμυριούχους, χαρακτηρίζοντάς τον επίθεση στην οικονομία της Γαλλίας, ενώ κατήγγειλε τον αρχιτέκτονα του σχεδίου αυτού ως ακροαριστερό ιδεολόγο.

Ο φόρος, ο οποίος θα έχει στόχο τον πλούτο πάνω από τα 100 εκατομμύρια ευρώ, έχει κερδίσει πολιτικό έδαφος στη Γαλλία, καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αντιμετωπίζει πίεση από το Σοσιαλιστικό Κόμμα για να τον περιλάβει στον προϋπολογισμό του 2026 ή να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόταση μομφής που θα μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνησή του.

«Αυτή είναι ξεκάθαρα όχι μια τεχνική ή οικονομική συζήτηση, αλλά μάλλον μια σαφώς εκφρασμένη επιθυμία να καταστραφεί η γαλλική οικονομία», δήλωσε ο Αρνό στους βρετανικούς Sunday Times.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον αρχιτέκτονα του σχεδίου, τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζικμάν, ότι είναι «πρώτα και κύρια ένας ακροαριστερός ακτιβιστής», ο οποίος χρησιμοποιεί «ψευδοακαδημαϊκή αρμοδιότητα» για να προωθήσει μια ιδεολογία που έχει στόχο να διαλύσει το φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα, το οποίο ο Αρνό περιέγραψε ως «το μόνο που δουλεύει για το καλό όλων».

Ο Ζικμάν, καθηγητής της γαλλικής École Normale Supérieure και του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, απέρριψε τις κατηγορίες.

«Ουδέποτε υπήρξα ακτιβιστής οποιουδήποτε κινήματος ή κόμματος», έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η δουλειά του βασίζεαι σε έρευνα, όχι σε ιδεολογία.

Ο Ζικμάν ήταν μεταξύ των 300 οικονομολόγων που υποστήριξαν δημόσια την οικονομική πλατφόρμα της αριστερής συμμαχίας Νέο Λαϊκό Μέτωπο πριν από τις περυσινές βουλευτικές εκλογές.

Πρόσφατα υποστήριξε σε εμφανίσεις του σε μέσα ενημέρωσης ότι οι υπερπλούσιοι πληρώνουν αναλογικά λιγότερους φόρους απ' ό,τι πολλοί άλλοι πολίτες - κάτι που ο προτεινόμενος φόρος έχει στόχο να διορθώσει.

Ο φόρος αυτός τυγχάνει ευρείας λαϊκής στήριξης, καθώς δημοσκόπηση του Ifop, που παραγγέλθηκε αυτό το μήνα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, έδειξε πως υποστηρίζεται από το 86% των ερωτηθέντων.

