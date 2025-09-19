Είχαμε «παραγωγική συνομιλία» είπε ο Τραμπ για την επικοινωνία με Σι

Οι ΗΠΑ «να αποφύγουν την επιβολή εμπορικών περιορισμών» και λύση που «θα συμφωνεί με τους κανόνες της αγοράς» για το TikTok, τα μηνύματα που έστειλε ο Σι - Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Κίνας θα συναντηθούν στη Νότια Κορέα, στα τέλη Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του φόρουμ του APEC