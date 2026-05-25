Αποκαθίσταται η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν, με εντολή του προέδρου Πεζεσκιάν
Οι περισσότεροι Ιρανοί δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και 87 ημέρες
Εντολή για την αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο έδωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Επικοινωνιών.
Οι περισσότεροι Ιρανοί δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και 87 ημέρες, δηλαδή από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το παρατηρητήριο NetBlocks.
Μόνο λιγοστοί έχουν τη δυνατότητα να παρακάμπτουν τους περιορισμούς, χρησιμοποιώντας ακριβά και προηγμένα δίκτυα VPN.
