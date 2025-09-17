Γερμανία: Η ακροδεξιά AfD για πρώτη φορά ισχυρότερη δύναμη σε δημοσκόπηση του YouGov
AfD Γερμανία Δημοσκόπηση

Γερμανία: Η ακροδεξιά AfD για πρώτη φορά ισχυρότερη δύναμη σε δημοσκόπηση του YouGov

Σύμφωνα με την έρευνα, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 27%  ενώ CDU/CSU περιορίζονται στο 26%

Γερμανία: Η ακροδεξιά AfD για πρώτη φορά ισχυρότερη δύναμη σε δημοσκόπηση του YouGov
Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) προηγείται για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU).

Σύμφωνα με την έρευνα, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 27% (+2 από την προηγούμενη δημοσκόπηση του ίδιου Ινστιτούτου), ενώ CDU/CSU περιορίζονται στο 26% (-1). Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 15% (+1), οι Πράσινοι με 11% (-1) και η Αριστερά με 9% (-1). Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) παραμένει στο όριο εισόδου στην Βουλή με 5%, ενώ το Κόμμα των Φιλελευθέρων εξακολουθεί να υπολείπεται, με 4% (+1).


