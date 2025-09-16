Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: Πρέπει να συνάψει συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι Σι Τζινπίνγκ TikTok

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: Πρέπει να συνάψει συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος

Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή για να κλείσουν το θέμα του TikTok

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: Πρέπει να συνάψει συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τρίτη να φτάσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε πως και ο ίδιος θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τους διαπραγματευτές Μόσχας και Κιέβου.

«Ο Ζελένσκι θα πρέπει να συνάψει συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια των μελλοντικών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πιθανότατα θα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις δύο αντιπροσωπείες, επειδή τα δύο μέρη «δεν μπορούν να συνυπάρξουν».



«Φαίνεται ότι θα πρέπει να καθίσω σε ένα δωμάτιο μαζί τους, επειδή αυτοί δεν μπορούν να καθίσουν μαζί σε ένα», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ κάλεσε για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Συμφωνία για το TikTok, θα μιλήσει με Σι την Παρασκευή

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για το θέμα του TikTok, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν καταλήξει σε συμφωνία που θα επιτρέψει στην εφαρμογή να συνεχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουμε μια συμφωνία για το TikTok, έχω καταλήξει σε συμφωνία με την Κίνα, θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή για να επιβεβαιώσω τα πάντα», δήλωσε ο Τραμπ.

Είπε πως δεν γνωρίζει πολλά για τη νέα επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα

Ο Τραμπ μίλησε και για τη νέα χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών στη Γάζα, λέγοντας πως «δεν γνωρίζει πολλά». «Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε», ανέφερε και επανέλαβε την προειδοποίησή του προς τη Χαμάς να μην χρησιμοποιεί ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες. Ακόμα, πρόσθεσε ότι η τρομοκρατική οργάνωση «θα πληρώσει ακριβά» αν το κάνει.




Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Χαλκιδική: Ο λύκος κόβει βόλτες σε οικισμούς και σε beach bar ανάμεσα σε ξαπλώστρες - Δείτε βίντεο

Ηχητικό ντοκουμέντο: Η προσπάθεια της 26χρονης να αντισταθεί στον δράστη που της έκλεψε το πορτοφόλι στον Κορυδαλλό
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων!

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης