Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: Πρέπει να συνάψει συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος
Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: Πρέπει να συνάψει συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος
Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή για να κλείσουν το θέμα του TikTok
Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τρίτη να φτάσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε πως και ο ίδιος θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τους διαπραγματευτές Μόσχας και Κιέβου.
«Ο Ζελένσκι θα πρέπει να συνάψει συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια των μελλοντικών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πιθανότατα θα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις δύο αντιπροσωπείες, επειδή τα δύο μέρη «δεν μπορούν να συνυπάρξουν».
«Φαίνεται ότι θα πρέπει να καθίσω σε ένα δωμάτιο μαζί τους, επειδή αυτοί δεν μπορούν να καθίσουν μαζί σε ένα», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ κάλεσε για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.
«Έχουμε μια συμφωνία για το TikTok, έχω καταλήξει σε συμφωνία με την Κίνα, θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή για να επιβεβαιώσω τα πάντα», δήλωσε ο Τραμπ.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Χαλκιδική: Ο λύκος κόβει βόλτες σε οικισμούς και σε beach bar ανάμεσα σε ξαπλώστρες - Δείτε βίντεο
Ηχητικό ντοκουμέντο: Η προσπάθεια της 26χρονης να αντισταθεί στον δράστη που της έκλεψε το πορτοφόλι στον Κορυδαλλό
«Ο Ζελένσκι θα πρέπει να συνάψει συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια των μελλοντικών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πιθανότατα θα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις δύο αντιπροσωπείες, επειδή τα δύο μέρη «δεν μπορούν να συνυπάρξουν».
🇺🇸🇺🇦 Trump: "Zelensky’s gonna have to make a deal!" pic.twitter.com/lZPIvsbZuL— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 16, 2025
«Φαίνεται ότι θα πρέπει να καθίσω σε ένα δωμάτιο μαζί τους, επειδή αυτοί δεν μπορούν να καθίσουν μαζί σε ένα», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ κάλεσε για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.
Συμφωνία για το TikTok, θα μιλήσει με Σι την ΠαρασκευήΟ Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για το θέμα του TikTok, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν καταλήξει σε συμφωνία που θα επιτρέψει στην εφαρμογή να συνεχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Έχουμε μια συμφωνία για το TikTok, έχω καταλήξει σε συμφωνία με την Κίνα, θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή για να επιβεβαιώσω τα πάντα», δήλωσε ο Τραμπ.
Είπε πως δεν γνωρίζει πολλά για τη νέα επιχείρηση του Ισραήλ στη ΓάζαΟ Τραμπ μίλησε και για τη νέα χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών στη Γάζα, λέγοντας πως «δεν γνωρίζει πολλά». «Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε», ανέφερε και επανέλαβε την προειδοποίησή του προς τη Χαμάς να μην χρησιμοποιεί ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες. Ακόμα, πρόσθεσε ότι η τρομοκρατική οργάνωση «θα πληρώσει ακριβά» αν το κάνει.
'I have to see, I don't know too much about it.'— GB News (@GBNEWS) September 16, 2025
US President Donald Trump has claimed he 'doesn't know too much' about Israel's ground offensive into Gaza City, saying if Hamas use hostages as 'human shields' they will 'have hell to pay'. pic.twitter.com/zjVXi1IXEc
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Χαλκιδική: Ο λύκος κόβει βόλτες σε οικισμούς και σε beach bar ανάμεσα σε ξαπλώστρες - Δείτε βίντεο
Ηχητικό ντοκουμέντο: Η προσπάθεια της 26χρονης να αντισταθεί στον δράστη που της έκλεψε το πορτοφόλι στον Κορυδαλλό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα