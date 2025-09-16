Πιθανή συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ρούμπιο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι Νέα Υόρκη Μάρκο Ρούμπιο

Πιθανή συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ρούμπιο

Στη Νέα Υόρκη όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι πιθανό να γίνει η συνάντηση των δύο ηγετών

Πιθανή συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ρούμπιο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Εξακολουθεί να ελπίζει ο Τραμπ ότι θα καταφέρει να διαπραγματευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία την οποία θα αποδεχθεί και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ «είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν (θα συναντηθούν) μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη», όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ όπου βρίσκεται.


Ειδήσεις σήμερα:

Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα

«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ

Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων!

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης