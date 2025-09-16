Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Πιθανή συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ρούμπιο
Πιθανή συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ρούμπιο
Στη Νέα Υόρκη όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι πιθανό να γίνει η συνάντηση των δύο ηγετών
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Εξακολουθεί να ελπίζει ο Τραμπ ότι θα καταφέρει να διαπραγματευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία την οποία θα αποδεχθεί και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο Τραμπ «είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν (θα συναντηθούν) μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη», όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ όπου βρίσκεται.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Εξακολουθεί να ελπίζει ο Τραμπ ότι θα καταφέρει να διαπραγματευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία την οποία θα αποδεχθεί και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο Τραμπ «είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν (θα συναντηθούν) μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη», όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ όπου βρίσκεται.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα