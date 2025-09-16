Ισραήλ: Ο «τελευταίος ηγέτης της Χαμάς», είναι νούμερο 1 στόχος της επίγειας επιχείρησης στη Γάζα
Ο αλ-Χαντάντ, που έχει αναλάβει τα ηνία της Χαμάς μετά την εξουδετέρωση των αδερφών Σινουάρ, έχει καταφέρει να γλιτώσει έξι φορές ως τώρα, καθώς μετακινείται διαρκώς - Είχε επαφές με τους ομήρους - Σκοτώθηκαν στον πόλεμο οι δύο γιοι του
Με την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» στη Γάζα, η προσοχή των Ισραηλινών επικεντρώνεται σε ένα όνομα που το Τελ Αβίβ χαρακτηρίζει «τελευταίο σημαντικό διοικητή της Χαμάς στη Γάζα», τον Αζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο οποίος σήμερα ηγείται του στρατιωτικού βραχίονα του κινήματος μετά τον θάνατο του Μουχαμάντ Σινουάρ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο αλ-Χαντάντ κατάφερε να επιζήσει από έξι απόπειρες δολοφονίας, εκ των οποίων τρεις στη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, από τον Οκτώβριο του 2023. Ίδιες πηγές ανέφεραν πως μια ισραηλινή μονάδα εστάλη για να τον συλλάβει σε σπίτι όπου κρυβόταν, ωστόσο δεν κατάφερε να τον εντοπίσει.
Όπως λέγεται, ο στρατιωτικός επικεφαλής της Χαμάς μετακινείται συνεχώς και εμπιστεύεται πολύ λίγα άτομα εκτός του στενού του κύκλου. Πηγές από την παλαιστινιακή πλευρά αναφέρουν επίσης ότι δύο από τους γιους του, οι οποίοι ήταν δραστήριοι στο κίνημα, σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Γάζα.
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Ιανουάριο του 2024, ο Χαντάντ είχε αρνηθεί ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είχαν προγενέστερη γνώση της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, αλλά σημείωσε ότι όσους αποκαλούσε «αδελφούς στον Άξονα της Αντίστασης» γνώριζαν τις γενικές γραμμές της επιχείρησης, ενώ η πληροφόρηση για τον χρόνο της επίθεσης περιορίστηκε σε έναν στενό κύκλο επαφών για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της.
Τον Ιούλιο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διένειμαν στη Λωρίδα της Γάζας σατιρικά φυλλάδια με τίτλο «Η πραγματικότητα», που περιελάμβαναν την εικόνα του «νέου παρουσιαστικού» του Αζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αδράι, είχε επιβεβαιώσει ότι η φωτογραφία απεικονίζει τον Χαντάντ και ότι αυτός βρίσκεται σε μία από τις σήραγγες στην περιοχή του Χαν Γιούνις.
JUST IN 🔴— Open Source Intel (@Osint613) July 17, 2025
The IDF released new photos of Izz al-Din Haddad, Hamas’ de facto leader in Gaza and commander of its Gaza City Brigade.
The images were found in a Hamas tunnel under Khan Younis’ European Hospital, where Muhammad Sinwar was killed.
IDF Arabic Spokesman Col. Avichay… pic.twitter.com/iRmZTBhEhy
Οι επαφές με τους ομήρουςΣύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένας από τους Ισραηλινούς ομήρους συνάντησε τον Χαντάντ πέντε φορές κατά τη διάρκεια της κράτησής του και μάλιστα μοιράστηκαν προσωρινά την ίδια ασφαλή κατοικία. Στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, τον Μάρτιο του 2024, ο Χαντάντ κάθισε δίπλα στους ομήρους, τους ρώτησε στα εβραϊκά «πώς είστε;», τους είπε ότι είναι υπεύθυνος για όλους τους ομήρους στη Γάζα και τους έδειξε φωτογραφίες άλλων ομήρων μέσω του τηλεφώνου του.
The IDF dropped leaflets in the Shati camp in western Gaza City, placing a target over the image of Hamas' remaining top military leader, Izz ad-Din al-Haddad. "We call on the people of Gaza to join the victorious camp (Israel), after we have judged Hamas, and with the war… pic.twitter.com/rB61NSXCZB— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) May 26, 2025
