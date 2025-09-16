Ισραήλ: Ο «τελευταίος ηγέτης της Χαμάς», είναι νούμερο 1 στόχος της επίγειας επιχείρησης στη Γάζα

Ο αλ-Χαντάντ, που έχει αναλάβει τα ηνία της Χαμάς μετά την εξουδετέρωση των αδερφών Σινουάρ, έχει καταφέρει να γλιτώσει έξι φορές ως τώρα, καθώς μετακινείται διαρκώς - Είχε επαφές με τους ομήρους - Σκοτώθηκαν στον πόλεμο οι δύο γιοι του