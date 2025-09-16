Ο Τραμπ προειδοποιεί τη Χαμάς να μη χρησιμοποιήσει τους Ισραηλινούς ομήρους ως «ανθρώπινες ασπίδες»
Ο Τραμπ προειδοποιεί τη Χαμάς να μη χρησιμοποιήσει τους Ισραηλινούς ομήρους ως «ανθρώπινες ασπίδες»
«Ελπίζω οι ηγέτες της Χαμάς να ξέρουν πού πάνε να μπλέξουν αν κάνουν κάτι τέτοιο», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πριν από μερικές ώρες τη Χαμάς να μην μετακινήσει τους Ισραηλινούς ομήρους προκειμένου να δυσχεράνει τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για την απελευθέρωσή τους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα ότι διάβασε ένα δημοσίευμα που ανέφερε πως η Χαμάς σκόπευε να χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως «ανθρώπινες ασπίδες» εν μέσω του αδιάκοπου βομβαρδισμού της Γάζας.
«Ελπίζω οι ηγέτες της Χαμάς να ξέρουν πού πάνε να μπλέξουν αν κάνουν κάτι τέτοιο», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Πρόκειται για θηριωδία» προσθέτει στην ανάρτησή του αναφορικά με αυτό το σενάριο, τονίζοντας πως αν υπάρχει τέτοια εξέλιξη «τα πάντα μπορεί να συμβούν». «Απελευθερώστε όλους τους ομήρους τώρα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.
Ειδήσεις σήμερα:
Το Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας
Διπλωματικός πυρετός στη Μεσόγειο: Το ελληνικό χαρτί με τη Chevron και το «γιοκ» από τη Μάλτα στη Λιβύη
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα ότι διάβασε ένα δημοσίευμα που ανέφερε πως η Χαμάς σκόπευε να χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως «ανθρώπινες ασπίδες» εν μέσω του αδιάκοπου βομβαρδισμού της Γάζας.
«Ελπίζω οι ηγέτες της Χαμάς να ξέρουν πού πάνε να μπλέξουν αν κάνουν κάτι τέτοιο», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Πρόκειται για θηριωδία» προσθέτει στην ανάρτησή του αναφορικά με αυτό το σενάριο, τονίζοντας πως αν υπάρχει τέτοια εξέλιξη «τα πάντα μπορεί να συμβούν». «Απελευθερώστε όλους τους ομήρους τώρα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.
President Trump on the hostages in Gaza. 👇 pic.twitter.com/0IOZykvzym— Osher Feldman (@OsherFeldman) September 15, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Το Ισραήλ ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας
Διπλωματικός πυρετός στη Μεσόγειο: Το ελληνικό χαρτί με τη Chevron και το «γιοκ» από τη Μάλτα στη Λιβύη
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα