Ο Τραμπ προειδοποιεί τη Χαμάς να μη χρησιμοποιήσει τους Ισραηλινούς ομήρους ως «ανθρώπινες ασπίδες»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Λωρίδα της Γάζας Χαμάς

«Ελπίζω οι ηγέτες της Χαμάς να ξέρουν πού πάνε να μπλέξουν αν κάνουν κάτι τέτοιο», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πριν από μερικές ώρες τη Χαμάς να μην μετακινήσει τους Ισραηλινούς ομήρους προκειμένου να δυσχεράνει τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για την απελευθέρωσή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα ότι διάβασε ένα δημοσίευμα που ανέφερε πως η Χαμάς σκόπευε να χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως «ανθρώπινες ασπίδες» εν μέσω του αδιάκοπου βομβαρδισμού της Γάζας.

«Ελπίζω οι ηγέτες της Χαμάς να ξέρουν πού πάνε να μπλέξουν αν κάνουν κάτι τέτοιο», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Πρόκειται για θηριωδία» προσθέτει στην ανάρτησή του αναφορικά με αυτό το σενάριο, τονίζοντας πως αν υπάρχει τέτοια εξέλιξη «τα πάντα μπορεί να συμβούν». «Απελευθερώστε όλους τους ομήρους τώρα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.




