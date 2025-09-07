Βίντεο: Βομβάρδισε πολυκατοικία στη Γάζα το Ισραήλ, είχε ζητήσει να εκκενωθεί
Βίντεο: Βομβάρδισε πολυκατοικία στη Γάζα το Ισραήλ, είχε ζητήσει να εκκενωθεί

Σύμφωνα με τον στρατό, η Χαμάς «εγκατέστησε μέσα συλλογής πληροφοριών» στο κτίριο και «τοποθέτησε παρατηρητήρια για την παρακολούθηση της θέσης των στρατευμάτων του ισραηλινού στρατού στην περιοχή»

Βίντεο: Βομβάρδισε πολυκατοικία στη Γάζα το Ισραήλ, είχε ζητήσει να εκκενωθεί
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε άλλη μια πολυώροφη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε καλέσει τους ενοίκους, αλλά και τους εκτοπισμένους που στεγάζονται σε σκηνές γύρω από αυτήν, να εκκενώσουν την περιοχή.

Το κτίριο βομβαρδίστηκε από την πολεμική αεροπορία αφού, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, το χρησιμοποιούσε η Χαμάς, όπως αναφέρει το timesofisrael.com.

Σύμφωνα με τον στρατό, η Χαμάς «εγκατέστησε μέσα συλλογής πληροφοριών» στο κτίριο και «τοποθέτησε παρατηρητήρια για την παρακολούθηση της θέσης των στρατευμάτων του ισραηλινού στρατού στην περιοχή».

Οι IDF ανέφεραν ότι μέλη της Χαμάς τοποθέτησαν επίσης πολλά εκρηκτικά μηχανισμούς κοντά στο κτίριο, ως μέρος των προετοιμασιών για την επίθεση του στρατού στην πόλη της Γάζας.

Νωρίτερα, ο στρατός είχε καλέσει όσους βρίσκονταν στην περιοχή του κτιρίου Αλ Ρούγια, στα νοτιοδυτικά της πόλης, να την εγκαταλείψουν. Ο Παλαιστίνιος εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας του θύλακα, Μαχμούντ Μπασάλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κτίριο «βομβαρδίστηκε από την ισραηλινή αεροπορία και δεν υπάρχουν τραυματίες από το πλήγμα».


Ο στρατός ισοπέδωσε ένα από ψηλότερα κτίρια στη Γάζα 

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός έπληξε πολυόροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας, ανακοινώνοντας πως το χρησιμοποιούσε η Χαμάς. «Στο εσωτερικό του κτιρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Πριν από την επίθεση «ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών».

Το 12οροφο κτίριο- το οποίο ονομάζεται «Ο Πύργος Μουστάχα» - που χτύπησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είναι ένα από τα ψηλότερα στην πόλη της Γάζας. 

Σύμφωνα με το Al Jazeera, από την επίθεση προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές, ενώ αρκετοί άμαχοι που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσκομείο αλ Σίφα για να λάβουν ιατρική περίθαλψη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Εκλογές το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και στόχο 3η θητεία, ασόβαρα τα σενάρια για αλλαγή του εν κινήσει

Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Δείτε πίνακα

Ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Η διάρκειας 2,5 ωρών συνέντευξη Τύπου, οι 44 ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις του πρωθυπουργού
