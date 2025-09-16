Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Συγκίνηση Μερτς στα εγκαίνια συναγωγής στο Μόναχο - Ο Γερμανός καγκελάριος εγγυάται την ασφάλεια των Εβραίων
Συγκίνηση Μερτς στα εγκαίνια συναγωγής στο Μόναχο - Ο Γερμανός καγκελάριος εγγυάται την ασφάλεια των Εβραίων
Με δάκρυα στα μάτια, ο Μερτς παραδέχθηκε την αδράνεια της πολιτείας έναντι του αυξανόμενου αντισημιτισμού τα τελευταία χρόνια
Εμφανώς συγκινημένος ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εγκαινίασε χθες το βράδυ την πρώην κεντρική συναγωγή του Μονάχου υποσχόμενος ότι η Γερμανία «θα κάνει το παν προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι Εβραίοι θα μπορούν να ζουν, να γιορτάζουν και σπουδάζουν εδώ χωρίς φόβο».
Με δάκρυα στα μάτια, ο Μερτς παραδέχθηκε την αδράνεια της πολιτείας έναντι του αυξανόμενου αντισημιτισμού τα τελευταία χρόνια.
«Για πολύ καιρό, εμείς στην πολιτική και στην κοινωνία κάναμε τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι ορισμένοι από τους ανθρώπους που έχουν έρθει στην Γερμανία τις τελευταίες δεκαετίες κοινωνικοποιήθηκαν σε χώρες όπου ο αντισημιτισμός αποτελεί πρακτικά κρατικό δόγμα και το μίσος για το Ισραήλ εναλλάσσεται ακόμη και στα παιδιά», δήλωσε ο κ. Μερτς από τα εγκαίνια της πρώην κύριας συναγωγής του Μονάχου στην περιοχή Γκέρντνερπλατς, η οποία χτίστηκε το 1931, καταστράφηκε από τους Ναζί στη Νύχτα των Κρυστάλλων το 1938, άνοιξε και πάλι το 1947 και εγκαταλείφθηκε από την εβραϊκή κοινότητα της πόλης το 2006, οπότε και άνοιξε ο δρόμος για την ανέγερση νέας και μεγαλύτερης συναγωγής.
Το παλιό κτίριο ανακαινίστηκε σταδιακά, με την πόλη του Μονάχου, το κρατίδιο της Βαυαρίας και το ομοσπονδιακό κράτος να δαπανούν συνολικά 14 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Με δάκρυα στα μάτια, ο Μερτς παραδέχθηκε την αδράνεια της πολιτείας έναντι του αυξανόμενου αντισημιτισμού τα τελευταία χρόνια.
Die Synagoge an der Reichenbachstraße hat als einziges jüdisches Gotteshaus in München die NS-Zeit überstanden. Rachel Salamander setzte sich für ihre Rettung ein. @Bundeskanzler Merz würdigt bei der Wiedereröffnung unter Tränen die Bedeutung jüdischen Lebens in Deutschland. pic.twitter.com/5pKz0rt99F— CDU Deutschlands (@CDU) September 15, 2025
«Για πολύ καιρό, εμείς στην πολιτική και στην κοινωνία κάναμε τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι ορισμένοι από τους ανθρώπους που έχουν έρθει στην Γερμανία τις τελευταίες δεκαετίες κοινωνικοποιήθηκαν σε χώρες όπου ο αντισημιτισμός αποτελεί πρακτικά κρατικό δόγμα και το μίσος για το Ισραήλ εναλλάσσεται ακόμη και στα παιδιά», δήλωσε ο κ. Μερτς από τα εγκαίνια της πρώην κύριας συναγωγής του Μονάχου στην περιοχή Γκέρντνερπλατς, η οποία χτίστηκε το 1931, καταστράφηκε από τους Ναζί στη Νύχτα των Κρυστάλλων το 1938, άνοιξε και πάλι το 1947 και εγκαταλείφθηκε από την εβραϊκή κοινότητα της πόλης το 2006, οπότε και άνοιξε ο δρόμος για την ανέγερση νέας και μεγαλύτερης συναγωγής.
BERLIN: Germany's Chancellor Merz is close to tears at the reopening of a synagogue in Munich and declares war on "all forms of old and new anti-Semitism" in the country. pic.twitter.com/odWZLc1PD8— KolHaolam (@KolHaolam) September 15, 2025
Το παλιό κτίριο ανακαινίστηκε σταδιακά, με την πόλη του Μονάχου, το κρατίδιο της Βαυαρίας και το ομοσπονδιακό κράτος να δαπανούν συνολικά 14 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα