Κίνα: Αυστηρό μήνυμα στις Φιλιππίνες να αποφύγει τις προκλήσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα

Η Κίνα διεκδικεί την κυριαρχία σχεδόν ολόκληρης της Νότιας Σινικής Θάλασσας

Εκπρόσωπος των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε σήμερα τις Φιλιππίνες να αποφύγουν τις προκλήσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα, μετά τη διεξαγωγή περιπολιών «ρουτίνας» στην περιοχή. Όπως είπε, οι Φιλιππίνες πρέπει να σταματήσουν αμέσως να προκαλούν επεισόδια και να κλιμακώνουν τις εντάσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα, υπογραμμίζοντας πως οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις θα υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα του Πεκίνου.

Η Κίνα διεκδικεί την κυριαρχία σχεδόν ολόκληρης της Νότιας Σινικής Θάλασσας – μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή μέσω της οποίας διακινούνται κάθε χρόνο εμπορεύματα αξίας άνω των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων –, ωστόσο διεκδικήσεις προβάλλουν επίσης οι Φιλιππίνες, το Μπρουνέι, η Μαλαισία και το Βιετνάμ.

