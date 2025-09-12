Ο Τραμπ θα παρευρεθεί στην κηδεία του Κερκ - «Πρέπει να χτυπήσουμε σκληρά, αλλά... ειρηνικά τους αριστερούς ψυχοπαθείς» είπε

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα στοιχεία για την ημέρα της κηδείας του Κερκ - Η σορός του μεταφέρθηκε στο Φοίνιξ, με τον Βανς και τη σύζυγό του να συνοδεύουν τη χήρα του ακτιβιστή