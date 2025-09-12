Ο Τραμπ θα παρευρεθεί στην κηδεία του Κερκ - «Πρέπει να χτυπήσουμε σκληρά, αλλά... ειρηνικά τους αριστερούς ψυχοπαθείς» είπε
Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα στοιχεία για την ημέρα της κηδείας του Κερκ - Η σορός του μεταφέρθηκε στο Φοίνιξ, με τον Βανς και τη σύζυγό του να συνοδεύουν τη χήρα του ακτιβιστή
Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό ότι θα παραστεί στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ, του ακτιβιστή και ιδρυτή της πολιτικής οργάνωσης Turning Point USA, ο οποίος δολοφονήθηκε την Τετάρτη, ενώ μιλούσε σε εκδήλωσε σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε με το Air Force Two στο Φοίνιξ, την πόλη όπου ζούσε και βρισκόταν η έδρα της οργάνωσής του.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει επίσημα τα στοιχεία για την ημέρα της κηδείας του Κερκ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και η δεύτερη κυρία Ούσα Βανς συνόδευσαν τη σύζυγο του Κερκ από τη Γιούτα στην Αριζόνα, δείχνοντας την υποστήριξή τους στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Στο μεταξύ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε ξανά εναντίον της «ριζοσπαστικής Αριστεράς», λέγοντας: «Πρέπει να νικήσουμε τους ριζοσπαστικούς αριστερούς ψυχοπαθείς. Πρέπει να τους χτυπήσουμε σκληρά».
Σε άλλη δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για μη βίαιη αντίδραση από τους υποστηρικτές του, λέγοντας: «Ο Τσάρλι Κερκ ήταν υπέρ της μη βίας. Αυτός είναι ο τρόπος που θέλω να αντιδράσουν οι άνθρωποι».
🔶 Air Force Two, the plane of Vice President J.D. Vance, led last night the body of Charlie Kirk from Utah to Arizona. Erika, Kirk's widow, got off the plane holding the hand of Second Lady Usha Vance. pic.twitter.com/2CcWSy20hy— Monika (@Monika_is_His) September 12, 2025
