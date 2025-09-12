Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Συνάντηση Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα παραστεί στο δείπνο
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα φιλοξενήσει σήμερα τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι παραχωρώντας του δείπνο στο θέρετρο γκολφ του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στο Νιου Τζέρσεϊ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
Η συνάντηση έρχεται τρεις ημέρες μετά από την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, κατά τη συνάντησή τους σε συγκρότημα κατοικιών στη Ντόχα.
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα παραστεί στο δείπνο μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρωθυπουργό του Κατάρ.
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ έκρινε την Τετάρτη πως είναι ο Ισραηλινός ομόλογός του Μπενιαμίν Νετανιάχου αυτός που θα έπρεπε να «προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», την επομένη των ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στην πρωτεύουσα του εμιράτου με στόχο μέλη αντιπροσωπείας διαπραγματευτών της Χαμάς. «Νομίζω πως αυτό που έκανε ο Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους» που παραμένουν στη Γάζα, εκτίμησε ο αλ Θάνι μιλώντας στο CNN.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον ηγέτη του Κατάρ.
