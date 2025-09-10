Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Ο Στόλος για τη Γάζα ανακοίνωσε πως δεύτερο πλοίο του χτυπήθηκε στην Τυνησία - Υποψίες ξανά για drone
Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας
Ο Στόλος για τη Γάζα ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη πως δεύτερο πλοίο του – το Alma – υπό σημαία Βρετανίας, χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο, χωρίς να υπάρξουν θύματα, προσθέτοντας πως υποπτεύεται ότι το πλήγμα έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, έπειτα από πανομοιότυπο συμβάν την προηγούμενη νύχτα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) μέσω Instagram, το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι.
«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.
Ο Στόλος για τη Γάζα βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως «συνεχίζεται».
NEW — Footage of the reported drone attack of the "Alma" ship on the Sumud Gaza aid flotilla.— Prem Thakker (@prem_thakker) September 9, 2025
The boat was sailing under the British flag. Fire damage seen in this video.
Comes after the "Family" was attacked yesterday in Tunisian waters.
Fire since extinguished. Crew safe. pic.twitter.com/SANljqf1qn
