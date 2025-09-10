Ο Στόλος για τη Γάζα ανακοίνωσε πως δεύτερο πλοίο του χτυπήθηκε στην Τυνησία - Υποψίες ξανά για drone

ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη πως δεύτερο πλοίο του – το– υπό σημαία, χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα τηςόπου βρισκόταν αγκυροβολημένο, χωρίς να υπάρξουν θύματα, προσθέτοντας πως υποπτεύεται ότι το πλήγμα έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, έπειτα από πανομοιότυπο συμβάν την προηγούμενη νύχτα.Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ομέσω, το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι.«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.Ο Στόλος για τη Γάζα βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως «συνεχίζεται».

