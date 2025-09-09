Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου, υποστηρίζει ο Νετανιάχου
«Τελείωσε η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες μπορούν να απολαύσουν κάποιου είδους ασυλία» είπε μετά την αεροπορική επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ την οποία χαρακτήρισε «χειρουργικό πλήγμα»
Το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα, υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.
Ο Νετανιάχου είπε ότι η εποχή που οι «τρομοκράτες ηγέτες» έμεναν ατιμώρητοι έχουν τελειώσει. «Τελείωσε η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες μπορούν να απολαύσουν κάποιου είδους ασυλία (…) Δεν θα επιτρέψω να υπάρξει τέτοιου είδους ασυλία», είπε.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το Ισραήλ ενήργησε «εντελώς ανεξάρτητα» και ότι η σημερινή αεροπορική επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ «μπορεί να ανοίξει μια πόρτα για τον τερματισμό του πολέμου». Πρόσθεσε ότι διέταξε την επιχείρηση «για να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας με τους δολοφόνους και να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ».
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραχώρησε και συνέντευξη τύπου για την επίθεση που σημειώθηκε στη Ντόχα, χαρακτηρίζοντάς την «χειρουργικό, ακριβές πλήγμα». Όπως είπε, «οι άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα στο στόχαστρο στη Ντόχα ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν, οργάνωσαν και πανηγύρισαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου».
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε μεγάλο μέρος του δημοκρατικού κόσμου ότι έχει «ντροπιαστικά ξεχάσει την 7η Οκτωβρίου». Στη συνέχεια διαμήνυσε: «Οι εχθροί μας πρέπει να γνωρίζουν ένα πράγμα: ότι από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, εβραϊκό αίμα δεν θα χυθεί».
Αναφερόμενος στην πορεία του πολέμου, σημείωσε: «Βρισκόμαστε στη μέση μιας εκστρατείας για να νικήσουμε τη Χαμάς και να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους». Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ισραήλ έχει «καταφέρει ισχυρά πλήγματα σε όλα τα τμήματα του άξονα του κακού».
Παράλληλα, τόνισε την ενότητα του Ισραήλ απέναντι στις προκλήσεις: «Μαζί στεκόμαστε, μαζί πολεμάμε και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε νικητές».
