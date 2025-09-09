Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου αναγνώρισε ως βιολογικό του γιο 25χρονο

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου, αδελφός του βασιλιά Φιλίππου, αναγνώρισε έναν 25χρονο ως βιολογικό του παιδί εκτός γάμου. Μετά από 25 χρόνια φημών, ο πρίγκιπας Λοράν αναγνώρισε τον Κλεμέντ Βαντενκέρκχοβε ως γιο του με το μοντέλο, ηθοποιό και τραγουδίστρια Γουέντι Βαν Γουάντεν.
«Με την παρούσα ανακοίνωση, αναγνωρίζω ότι είμαι ο βιολογικός πατέρας του Κλεμέντ Βαντενκέρκχοβε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μιλήσει ανοιχτά και ειλικρινά για αυτό το θέμα», δήλωσε ο πρίγκιπας Λορέν σε δελτίο τύπου. «Η ανακοίνωση αυτή βασίζεται στην κατανόηση και τον σεβασμό προς τα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι αποτέλεσμα κοινής διαβούλευσης», σημειώνει.
«Σας παρακαλώ να δεχτείτε αυτή την πληροφορία με τη διακριτικότητα που απαιτεί η φύση αυτού του ευαίσθητου θέματος. Δεν θα κάνω περαιτέρω δηλώσεις ούτε θα δώσω περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με αυτό το θέμα», πρόσθεσε. Το Παλάτι δεν επιθυμεί να σχολιάσει την ανακοίνωση του πρίγκιπα Λορέν, δήλωσε η εκπρόσωπός του.
Η Γουέντι Βαν Γουάντεν δεν είχε πει ξεκάθαρα πως ο πρίγκιπας ήταν ο πατέρας του παιδιού της. Σύμφωνα με το Brussels Times, οι δυο τους είχαν συναντηθεί στο Παρίσι Παρίσι στα μέσα της δεκαετίας του 1990 κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης μόδας και όπως είχε πει η Βαν Γουάντεν ακολούθησαν «καλές στιγμές».
Το 2000 γεννήθηκε ο Κλεμέντ και σύντομα άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες: η επιλογή του ονόματος ήταν (υποτίθεται) μια σαφής αναφορά στη Villa Clementine, την κατοικία του πρίγκιπα στο Tervuren.
Για τον ειδικό σε θέματα βασιλικής οικογένειας Μάριο Ντάνεελς, η είδηση δεν αποτελεί έκπληξη. «Υπήρχαν πολλά στοιχεία. Το πιο προφανές ήταν, φυσικά, η ομοιότητα μεταξύ πατέρα και γιου», είπε.
«Επιπλέον, η Γουέντι Βαν Γουάντεν έριξε υπαινιγμούς στους στίχους των τραγουδιών της», είπε ο Ντάνεελς, προσθέτοντας ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του πριν από καιρό ο μάνατζερ της Γουέντι για να κανονίσει μια συνέντευξη στην οποία η τραγουδίστρια θα αποκάλυπτε πληροφορίες για τον γιο της, η οποία ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή.
Ο Ντάνεελς πιστεύει ότι η πατρότητα κρατήθηκε μυστική για τόσο καιρό επειδή είχε προκαλέσει ένταση στο Παλάτι. «Ένας αυλικός μου εκμυστηρεύτηκε κάποτε ότι υπήρχαν έντονες διαφωνίες μεταξύ του Λορέν και του Αλβέρτου σχετικά με το θέμα».
