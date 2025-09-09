Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ
Ιερουσαλήμ Ένοπλη επίθεση Στάση λεωφορείου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ

Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ
H ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άτομα.

Η επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στον κατεχόμενο και προσαρτημένο τομέα της πόλης. Οι δύο δράστες σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30-50 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου. Μία γυναίκα και ένας άλλος άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

Ιατροδικαστική Πάτρας: Νέα υπόθεση που θυμίζει Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου - Ύποπτος θάνατος βρέφους 2,5 μηνών

Σήμερα η αποκάλυψη του iPhone 17: Τα μοντέλα και η τεχνητή νοημοσύνη
