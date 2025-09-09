Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ
Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ
Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση
H ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άτομα.
Η επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στον κατεχόμενο και προσαρτημένο τομέα της πόλης. Οι δύο δράστες σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30-50 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου. Μία γυναίκα και ένας άλλος άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
BREAKING: Hamas' armed military wing claim responsibility for shooting in Jerusalem yesterday that saw at least six killed https://t.co/G8gDzyqv3Q— Sky News (@SkyNews) September 9, 2025
