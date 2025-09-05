Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Τα τηλέφωνα στη Βρετανία θα χτυπήσουν ταυτόχρονα την Κυριακή σε δοκιμή συστήματος έκτακτης ανάγκης
Οι χρήστες θα λάβουν επίσης μήνυμα που θα αναφέρει ότι πρόκειται για άσκηση, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύγχυση ή ανησυχία
Η κυβέρνηση της Βρετανίας προγραμματίζει να πραγματοποιήσει δοκιμή του εθνικού συστήματος έκτακτης ανάγκης την Κυριακή (7/9), με εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα σε όλη τη χώρα να εκπέμπουν ταυτόχρονα ένα ηχητικό σήμα.
Η δοκιμή αυτή είναι μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλες κρίσεις. Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 μ.μ., με το σήμα να διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα. Οι χρήστες θα λάβουν επίσης μήνυμα που θα αναφέρει ότι πρόκειται για άσκηση, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύγχυση ή ανησυχία.
Σύμφωνα με το AFP, αυτή είναι η δεύτερη φορά που το σύστημα δοκιμάζεται από το 2003, και η βρετανική κυβέρνηση υπογραμμίζει τη σημασία της τακτικής αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήματος. Ο υπουργός που είναι υπεύθυνος για το σύστημα, Πατ ΜακΦάντεν δήλωσε ότι είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι το σύστημα είναι αποτελεσματικό σε περίπτωση πραγματικής έκτακτης ανάγκης. «Όπως τα συστήματα συναγερμού στο σπίτι, πρέπει να διασφαλίζουμε ότι λειτουργούν σωστά» ανέφερε ο ΜακΦάντεν.
Η κυβέρνηση έχει οργανώσει εκστρατεία ενημέρωσης για να μειώσει οποιαδήποτε αναστάτωση, επιλέγοντας την Κυριακή για να αποφύγει τη πίεση με μεγάλα αθλητικά γεγονότα ή άλλες σημαντικές εκδηλώσεις.
