Τουλάχιστον 29 νεκροί σε ναυάγιο πορθμείου στον Νίγηρα
50 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ 2 αγνοούνται
Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ναυάγησε πλεούμενο με τουλάχιστον 81 επιβάτες στην πολιτεία του Νίγηρα, στην κεντρική - βόρεια Νιγηρία, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι τοπικές αρχές.
Το δυστύχημα, που εκτυλίχτηκε προχθές Τρίτη περί το μεσημέρι, οφειλόταν σε «υπερφόρτωση» του σκάφους, που προσέκρουσε με «κλαδί δέντρου» σε ποταμό, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της υπηρεσία διάσωσης. Αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού, ο Αμπουμπακάρ Ιντρίς, έδωσε τον ίδιο απολογισμό μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Μετά το δυστύχημα, η NSEMA ξεκίνησε αμέσως επιχειρήσεις διάσωσης. Μέχρι στιγμής, 50 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ έχουν ανακτηθεί 29 σοροί. Δυστυχώς, δύο επιβάτες παραμένουν αγνοούμενοι καθώς οι προσπάθειες έρευνας συνεχίζονται.
