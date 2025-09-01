Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ισπανία: Στη Βαρκελώνη επέστρεψε λόγω καιρού ο στολίσκος Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας
Ο στολίσκος αποτελείται από δεκάδες σκάφη και μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές – Ανάμεσά τους η Γκρέτα Τούνμπεργκ και ο Λίαμ Κάνινγχαμ
Στο λιμάνι της Βαρκελώνης αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω θυελλωδών ανέμων ένας στολίσκος που αποτελείται από δεκάδες σκάφη και απέπλευσε χθες, Κυριακή, με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.
Ο στολίσκος μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους. Στα πλοία επιβαίνουν ακτιβιστές, όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ, που είχε μετάσχει και σε προηγούμενη αποστολή, αλλά και ο ηθοποιός του Game of Thrones Λίαμ Κάνινγχαμ.
«Δοκιμάσαμε απόπλου και έπειτα επιστρέψαμε στο λιμάνι για να περάσει η καταιγίδα. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση της αναχώρησής μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο προβλημάτων με τα μικρότερα σκάφη», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι οργανωτές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα ως και περίπου 50 χλμ/ώρα.
Οι διοργανωτές δεν ανέφεραν πότε σχεδιάζουν να συνεχίσουν το ταξίδι.
Οι ακτιβιστές σκοπεύουν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια.
🌍🚢 | More than 50 ships from 44 countries have set sail for Gaza.— WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) September 1, 2025
The Global Sumud Flotilla departed Barcelona on August 31, carrying humanitarian aid and directly challenging the Israeli blockade. Additional vessels will join along the route, showing global unity against… pic.twitter.com/MAVHED7cEd
The Journey Of Largest Flotilla Has Begin...!! pic.twitter.com/Y6asv5WQfw— Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) September 1, 2025
Σε εγκεφαλική αιμορραγία που προκλήθηκε από ανεύρυσμα οφείλεται ο θάνατος του 17χρονου που κατέρρευσε στον Βόλο
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
