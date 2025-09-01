Ισπανία: Στη Βαρκελώνη επέστρεψε λόγω καιρού ο στολίσκος Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας
ΚΟΣΜΟΣ
Ο στολίσκος αποτελείται από δεκάδες σκάφη και μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές – Ανάμεσά τους η Γκρέτα Τούνμπεργκ και ο Λίαμ Κάνινγχαμ

Στο λιμάνι της Βαρκελώνης αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω θυελλωδών ανέμων ένας στολίσκος που αποτελείται από δεκάδες σκάφη και απέπλευσε χθες, Κυριακή, με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στολίσκος μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους. Στα πλοία επιβαίνουν ακτιβιστές, όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ, που είχε μετάσχει και σε προηγούμενη αποστολή, αλλά και ο ηθοποιός του Game of Thrones Λίαμ Κάνινγχαμ.

«Δοκιμάσαμε απόπλου και έπειτα επιστρέψαμε στο λιμάνι για να περάσει η καταιγίδα. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση της αναχώρησής μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο προβλημάτων με τα μικρότερα σκάφη», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι οργανωτές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla, προσθέτοντας ότι οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητα ως και περίπου 50 χλμ/ώρα.



Οι διοργανωτές δεν ανέφεραν πότε σχεδιάζουν να συνεχίσουν το ταξίδι.

Οι ακτιβιστές σκοπεύουν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια.


