Πώς λειτουργεί η έκτακτη εκκένωση από ένα κρουαζιερόπλοιο - Η τσουλήθρα και οι νέες τεχνολογίες (βίντεο)
Η διαδικασία ενεργοποίησης του συστήματος είναι σχεδιασμένη ώστε να απαιτεί την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση από το πλήρωμα
Το Marine Evacuation System (MES) αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες τεχνολογίες για την ασφάλεια στη θάλασσα, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS). Πρόκειται για ένα φουσκωτό σύστημα εκκένωσης – είτε υπό μορφή τσουλήθρας είτε χοάνης – το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό επιβατών, ακόμα και χωρίς καμία εκπαίδευση, να εγκαταλείψουν γρήγορα το πλοίο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Η διαδικασία ενεργοποίησης του συστήματος είναι σχεδιασμένη ώστε να απαιτεί την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση από το πλήρωμα. Με την ανάπτυξη του μηχανισμού, το MES κατεβαίνει αυτόματα στη θάλασσα και ταυτόχρονα φουσκώνει τις σωστικές λέμβους που βρίσκονται στο άκρο της τσουλήθρας. Έτσι, οι επιβάτες μπορούν να γλιστρήσουν με ταχύτητα και ασφάλεια μέσα στις λέμβους, χωρίς να χρειάζεται να εκτελέσουν περίπλοκες ενέργειες.
Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως σε πλοία που μεταφέρουν μεγάλο αριθμό επιβατών, όπως τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία (ferries), κρουαζιερόπλοια αλλά και σε θαλάσσιες πλατφόρμες ή σκάφη υψηλής ταχύτητας, όπου η ανάγκη για ταχύτατη εκκένωση είναι καθοριστική.
Η χρήση τους θεωρείται πλέον βασικό στοιχείο του σύγχρονου εξοπλισμού ασφαλείας στη ναυτιλία, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα εκκένωσης εκατοντάδων ατόμων μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.
@cruise.spotting
How the Marine Evacuation System Works #evacuation #engineering #liferaft #cruiseship #mes♬ оригинальный звук - Cruise Spotting
@cruise.spotting
Marine Evacuation System in action 🧐 #mes #engineering #liferaft #cruiseship #evacuation♬ оригинальный звук - Cruise Spotting
