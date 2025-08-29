Mακρόν: Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

«Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικής σημασίας», προκειμένου η Μόσχα να δώσει ενδείξεις της βούλησής της να τερματίσει τον πόλεμο ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος